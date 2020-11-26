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    Официально: Попов – новый спортивный директор «Спартака»

    «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба.

    «Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!» – говорится в заявлении клубной пресс-службы.

    • Попов уже был спортивным директором «Спартака» с сентября 2008-го по август 2016-го года.
    • Будучи футболистом, он выступал за московскую команду с 1989 по 1993 год, провел 104 матча и забил восемь голов.
    • Со «Спартаком» Попов трижды становился чемпионом и один раз выиграл Кубок страны.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4239

      playsh 15 минут назад

      Главный вопрос,почему с возвращением? Уходил с поста почему?Почему вернули,кто знает?
      А футболист был хороший,качественный,здесь не поспоришь.

      0
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      Рейтинг: +25657

      oyabun 1 час назад

      Лучше бы вернули Промеса, у него сейчас работы мало в Аяксе. Или хотя бы Фернандо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16873

      silver29 1 час назад

      Осталось только Карпина вернуть главным тренером

      2
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      Рейтинг: +3073

      serhio80 > silver29 1 час назад

      а нужен Валера?)))

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      Рейтинг: +16873

      silver29 > serhio80 32 минуты назад

      нужен главный тренер !!!

      2
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      Рейтинг: +4220

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Новое - хорошо забытое старое?

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