Официально: Попов – новый спортивный директор «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба.
«Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!» – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
- Попов уже был спортивным директором «Спартака» с сентября 2008-го по август 2016-го года.
- Будучи футболистом, он выступал за московскую команду с 1989 по 1993 год, провел 104 матча и забил восемь голов.
- Со «Спартаком» Попов трижды становился чемпионом и один раз выиграл Кубок страны.
Источник: Официальный сайт «Спартака»