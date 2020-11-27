«Спартак»: «Вопрос об отставке Газизова не стоит. Попов уже начал работать»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о возможной отставке гендиректора клуба Шамиля Газизова.

«Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет.

У нас традиционно плановое совещание, и некоторым СМИ неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно.

Неправда, что Газизов отказался принимать Попова на работу. Он со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», – приводит слов Фетисова «ТАСС».

Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.

О подписании контракта в сообщении клуба не говорится.

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