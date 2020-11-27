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  • «Спартак»: «Вопрос об отставке Газизова не стоит. Попов уже начал работать»

«Спартак»: «Вопрос об отставке Газизова не стоит. Попов уже начал работать»

27 ноября 2020, 12:34
6

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о возможной отставке гендиректора клуба Шамиля Газизова.

«Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет.

У нас традиционно плановое совещание, и некоторым СМИ неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно.

Неправда, что Газизов отказался принимать Попова на работу. Он со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», – приводит слов Фетисова «ТАСС».

  • Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
  • О подписании контракта в сообщении клуба не говорится.

«Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»

«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

Источник: «ТАСС»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1606470158
В сообщении стоящем позднее сказано, что Газизов не принял Попова. ???????????????
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ilichkadr
1606470240
Ну, всё.....слежка началась, теперь надо ждать подстав и разоблачений.
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DOCTOR PENALTY
1606470396
Ну о каком чемпионстве можно говорить при таком бардаке???..
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vladimir-7
1606471494
Желтая пресса работает круглосуточно, без выходных и без обеда,
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Lester84
1606472210
И вот опять кумовство подъехало. УзнаЮ старый добрый Спартак! К слову, когда Федун так говорит - человек на должности остается максимум на месяц-два
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