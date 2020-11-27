«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в течение дня может войти в руководство московского клуба, сообщает «Чемпионат».
«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.
Также собеседник подчеркнул, что возможная отставка Газизова не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.
- Ранее сообщалось, что Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.
- Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
- О подписании контракта в сообщении не говорится.
Источник: «Чемпионат»