«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в течение дня может войти в руководство московского клуба, сообщает «Чемпионат».

«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.

Также собеседник подчеркнул, что возможная отставка Газизова не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.