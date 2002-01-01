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    «Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в течение дня может войти в руководство московского клуба, сообщает «Чемпионат».

    «Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.

    Также собеседник подчеркнул, что возможная отставка Газизова не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

    • Ранее сообщалось, что Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.
    • Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
    • О подписании контракта в сообщении не говорится.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:04
    Комментарии22
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      Рейтинг: +130

      Лфшт 18 минут назад

      Федун ну продай ты Спартак нормальным людям. Ну хватит, пожалуйста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2669

      Snek 24 минуты назад

      А нахуа? По-моему в Спартаке всё хорошо сейчас или такой расклад Федуна не устраивает? Спартак должен проигрывать и страдать??!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот, Зарема — Газика замена.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 > vladimir-7 52 минуты назад

      Вот кому (из болельщиков) Федун решил продать клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      Нормально. Жена обворовывать не будет и может наведёт порядок.
      После покупок Кокорина , Уронова и Мойзеса впору за голову хвататься.
      Газизову стоит на Черкизоне перчатками торговать, может и отобьёт сво трансферы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26878

      zra78 1 час назад

      Где то я уже это видел

      1
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      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 1 час назад

      Федун задумал часть недвижимости переписать на родственников,
      в частности на жену, но следственный комитет может задать вопрос: откуда у неработающей жены деньги на эту недвижимость, поэтому
      он и трудоустраивает супругу в руководство команды на достойную
      зарплату. Ну и что, правильно, вся верхушка в России так поступает,
      какой-то вшивый депутат ГД в декларации указывает только свой
      официальный заработок, а остальное наворованное на родственников.

      0
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      Рейтинг: +17282

      silver29 > vladimir-7 1 час назад

      ФК Спартак полностью частный клуб, следственный комитет пусть туалетную бумагу в раздевалке сенита считает. Зарема просто рассмеется им в лицо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2669

      Snek > vladimir-7 27 минут назад

      А я смотрю ты любишь бред писать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17282

      silver29 1 час назад

      Вполне адекватная женщина, уж точно тырить деньги у мужа всяким проходимцам не даст. Кстати с ее легкой ноги Цорну дали пинок под копчик, следующий Тедеско.

      4
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      Рейтинг: +7210

      alp 2 часа назад

      пздц... если локо стонал под наемницей смородской, то что сделает со спамом жена владельца, остается только посмотреть?? )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17282

      silver29 > alp 1 час назад

      Порядок и учет денег гарантирован, все кто с ней общался говорят она не плохо разбирается в менеджменте и футбольной кухне.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7210

      alp > silver29 1 час назад

      ню ню

      1
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      ...
      Рейтинг: +2669

      Snek > silver29 25 минут назад

      Ждём Спартак в ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +1381

      Nevsky_RU 2 часа назад

      Мда... это так по российски в принципе. Из самой передовой социалистической системы страну вернули сначала в античеловеческий капитализм, а теперь походу трансформируют в архаичный фоедализм. В данном случае в Федунизм. Это одновременно и смешно и печально

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5675

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Лучше пусть супруга , чем какой нибудь недалёкий Черчесов ...

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