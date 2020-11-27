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  • «Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»

27 ноября 2020, 09:04
28

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в течение дня может войти в руководство московского клуба, сообщает «Чемпионат».

«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.

Также собеседник подчеркнул, что возможная отставка Газизова не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

  • Ранее сообщалось, что Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.
  • Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
  • О подписании контракта в сообщении не говорится.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (28)
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AZ
1606457626
Зачем бабы в футболе нужны?? Кому от этого лучше будет? Смородская в свое время показала "уровень" свой
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oyabun
1606457626
Это правильно! В руководство надо притащить побольше друганов, родичей, шобы было как принято в большинстве компаний российского бизнеса. А потом удивляться, почему клуб в глубокой Ж.. постоянно?
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партизан84
1606459181
это не руководство блин, а какой-то бразильский сериал. задолбали
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Nevsky_RU
1606459830
Мда... это так по российски в принципе. Из самой передовой социалистической системы страну вернули сначала в античеловеческий капитализм, а теперь походу трансформируют в архаичный фоедализм. В данном случае в Федунизм. Это одновременно и смешно и печально
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alp
1606460804
пздц... если локо стонал под наемницей смородской, то что сделает со спамом жена владельца, остается только посмотреть?? )))
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vladimir-7
1606461658
Федун задумал часть недвижимости переписать на родственников, в частности на жену, но следственный комитет может задать вопрос: откуда у неработающей жены деньги на эту недвижимость, поэтому он и трудоустраивает супругу в руководство команды на достойную зарплату. Ну и что, правильно, вся верхушка в России так поступает, какой-то вшивый депутат ГД в декларации указывает только свой официальный заработок, а остальное наворованное на родственников.
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zra78
1606462909
Где то я уже это видел
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vladimir-7
1606464553
Ну вот, Зарема — Газика замена.
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Лфшт
1606467158
Федун ну продай ты Спартак нормальным людям. Ну хватит, пожалуйста.
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NewLife
1606469452
Брательник Федуна уже рулил, теперь жена. Что-то мне подсказывает, что эта суета дилетантов, у которых есть деньги, но нет ума.
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