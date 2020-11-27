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  • «Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»

«Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»

27 ноября 2020, 08:54
28

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова, сообщает «Чемпионат».

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своeм будущем. Принимать на работу Попова он не собирается», – рассказал «Чемпионату» источник в клубе.

По информации неназванного источника, Газизов отказался подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «Либо он, либо я».

  • Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
  • О подписании контракта в сообщении клуба не говорится.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (28)
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oyabun
1606456860
Очередная сага про раздрай в Спартаке? А давайте так - обоих нах из клуба! Всё равно толку от них никакого, а Спартаку экономия.
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ilichkadr
1606457246
Ну, ещё бы самолюбивый Шамилька будет делить власть и бабло с каким-то пришлым!? Есть такая африканская пословица: «чем меньше ящерица, тем больше надеется стать крокодилом».Завышенная оценка своих сил никогда к добру не приводила.
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ЮНик
1606457638
Или он или я? Или Зарема? Интриги и козни в гареме... Николай Старостин в гробу переворачивается...
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aleks 265814
1606459213
Уважаемый т.Федун увольте Газизова после таких заявлений. Попов это профессионал а кто такой Газизов-сельский человек ,которому фортуна дала шанс попасть в Москву, который для Спартака ничего не сделал(Кокорин и Урунов это дно)Лучше вернуть Цорна он нормальных футболистов найдет,не то что это газиза
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Иван Петров 1986
1606460001
Когда такая бордель в руководстве, то и команда не играет, что мы и видим в последнее время.
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alp
1606460889
оооо.. в спартаке склоки, скандалы, интриги... щас еще зарема подтянется, и хана кб
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paracetamol
1606465895
Гы, скандал в свинячем семействе!
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portero
1606469598
Ну из практике таких вызовов хозяевам и рукоаодству, досвидос Газизов. Ведь ты не против Попова а против хозяев попер, типо я умнее , каждый выбирает свою дорогу, имеет право, зачем ему подчинятся тем кто по его мнению ниже его...
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BRO_football
1606516322
А что не так с Поповым? Почему Газизов не хочет брать его в Спартак? Какой-то давний конфликт с ним есть? Хорошо, если не Попов, то кто тогда? Пусть Газизов назовёт своих кандидатов, которых он хочет по блату пропихнуть в Спартак.
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Hektor 84
1606545945
Главное чтоб Федун поставил подпись.
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