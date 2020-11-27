«Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова, сообщает «Чемпионат».

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своeм будущем. Принимать на работу Попова он не собирается», – рассказал «Чемпионату» источник в клубе.

По информации неназванного источника, Газизов отказался подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «Либо он, либо я».