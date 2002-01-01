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    «Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не поставил подпись о приеме на работу в клуб спортивного директора Дмитрия Попова, сообщает «Чемпионат».

    «В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своeм будущем. Принимать на работу Попова он не собирается», – рассказал «Чемпионату» источник в клубе.

    По информации неназванного источника, Газизов отказался подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «Либо он, либо я».

    • Вчера, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Попова на должность спортивного директора клуба.
    • О подписании контракта в сообщении клуба не говорится.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии23
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      Рейтинг: +9274

      paracetamol 39 минут назад

      Гы, скандал в свинячем семействе!

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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      Кто платит , тот и танцует !!!
      Кроме пустых слов и разбрасывания перчаток , деятельность Газизова пользы не принесла.

      0
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      Рейтинг: +2362

      nemolod 1 час назад

      Ход мысли владельца клуба понятен-в руководстве как и в команде тоже должна быть конкуренция-,их задача думать о развитии,а не о своих амбициях-рулить должен только один человек- хозяин клуба!

      0
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      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 1 час назад

      Возможно дело не в Попове, а в каких-то ограничениях Газика в клубе
      и передаче важных функций в работе от Газика Попову. Значит,
      солидный кусок отнимают у него.

      0
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      Рейтинг: +17282

      silver29 1 час назад

      Конечно Попов, он за клуб, а Газизов за деньги и мутные схемы.

      4
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      Рейтинг: +7210

      alp 2 часа назад

      оооо.. в спартаке склоки, скандалы, интриги... щас еще зарема подтянется, и хана кб

      1
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      Рейтинг: +1837

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Когда такая бордель в руководстве, то и команда не играет, что мы и видим в последнее время.

      1
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      Рейтинг: +5675

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Если , Газизову навязывают -то он прав ! Ведь , ему же работать !

      0
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      Рейтинг: +17282

      silver29 > САДЫЧОК 1 час назад

      видимо Арнольдыч понял, что Шамиль не всегда чист на руку.

      4
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      Рейтинг: +1626

      ItalianFootball > silver29 1 час назад

      А свой спорт.директор как поможет очистить руки Шамиля ? Нанял бы СБшников. Тоже хитрит что-то Федун.

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      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Можно подумать, что у Федуна руки чистые.

      0
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      Рейтинг: +17282

      silver29 > ItalianFootball 1 час назад

      Зачем Федуну хитрить ??? Повторяю ФК Спартак ПОЛНОСТЬЮ ЧАСТНЫЙ клуб, Арнольдыч вправе ставить людей которым доверяет, сразу видно вы никогда не работали в бизнесе, доверяют прежде всего себе и самым близким людям, видимо он их такими считает, а Шамиль дал повод в этом убедиться что не все чисто ((( один контракт Кокорина заставляет задуматься.

      2
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      Рейтинг: +67

      aleks 265814 2 часа назад

      Уважаемый т.Федун увольте Газизова после таких заявлений. Попов это профессионал а кто такой Газизов-сельский человек ,которому фортуна дала шанс попасть в Москву, который для Спартака ничего не сделал(Кокорин и Урунов это дно)Лучше вернуть Цорна он нормальных футболистов найдет,не то что это газиза

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      Рейтинг: +7210

      alp > aleks 265814 2 часа назад

      всерьез считаешь, что федун читает комменты на бомбардире? ))))

      2
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      Рейтинг: +17282

      silver29 > alp 1 час назад

      Конечно читаю

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      Рейтинг: +717

      партизан84 2 часа назад

      "никогда такого не было и вот опять"
      пошла п по кочкам, когдаж в Спартаке Ф выстроит руководящую вертикаль, а то со стороны ощущение что он как в анекдоте из букв А П О и Ж мальчик пытается сложить слово СЧАСТЬЕ

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