Защитник «Брюгге» Соболь: «Зенит» — опытная команда, в ней много хороших игроков»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Вы вернулись после паузы. Насколько сложно было пропускать матчи, особенно, видя, что команда проигрывает?

— Это было ужасное время для меня, я был без футбола почти две недели. Сейчас чувствую себя хорошо и счастлив присоединиться к команде, помогать ей и быть способным играть в принципе.

— Можете ли вы объяснить, что произошло в сборной: многие украинские игроки заболели коронавирусом?

— Да, в этот раз в национальной команде было восемь игроков, подхвативших коронавирус, так что невозможно понять, когда и от кого ты мог заразиться. Не лучшие времена для сборной.

— Как чувствуете себя сейчас? Уже набрали форму, которая была до вируса или ещe чувствуете некоторые последствия болезни?

— Нет, как уже сказал, сейчас чувствую себя хорошо и готов играть. До этого ощущения были не самыми приятными, но теперь я восстановился и в целом ощущаю себя так же, как до болезни.

— Будучи украинцем, можете ли вы рассказать нам что-то о русском футболе и том, как «Зенит» чувствует себя сейчас, с какими проблемами сталкивается команда?

— Да, я знаю русский футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в «Шахтере». «Зенит» — хорошая опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.