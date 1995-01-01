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    Защитник «Брюгге» Соболь: «Зенит» — опытная команда, в ней много хороших игроков»

    Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    — Вы вернулись после паузы. Насколько сложно было пропускать матчи, особенно, видя, что команда проигрывает?

    — Это было ужасное время для меня, я был без футбола почти две недели. Сейчас чувствую себя хорошо и счастлив присоединиться к команде, помогать ей и быть способным играть в принципе.

    — Можете ли вы объяснить, что произошло в сборной: многие украинские игроки заболели коронавирусом?

    — Да, в этот раз в национальной команде было восемь игроков, подхвативших коронавирус, так что невозможно понять, когда и от кого ты мог заразиться. Не лучшие времена для сборной.

    — Как чувствуете себя сейчас? Уже набрали форму, которая была до вируса или ещe чувствуете некоторые последствия болезни?

    — Нет, как уже сказал, сейчас чувствую себя хорошо и готов играть. До этого ощущения были не самыми приятными, но теперь я восстановился и в целом ощущаю себя так же, как до болезни.

    — Будучи украинцем, можете ли вы рассказать нам что-то о русском футболе и том, как «Зенит» чувствует себя сейчас, с какими проблемами сталкивается команда?

    — Да, я знаю русский футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в «Шахтере». «Зенит» — хорошая опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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