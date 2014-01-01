Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    РПЛ. «Урал» вырвал победу у «Сочи»

    «Сочи» в меньшинстве не смог удержать ничью в матче с «Уралом». Единственный мяч после выхода на замену забил Алексей Евсеев.

    У «Сочи», помимо защитника Сергея Терехова, был удален главный тренер Владимир Федотов.

    Сочинцы прервали девятиматчевую голевую серию в чемпионате.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Евсеев, 86.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберeзкин (Ефремов, 68), Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Евсеев, 85), Августиняк, Погребняк.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Калугин, 78), Новосельцев (Маммана, 46), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 75), Цаллагов, Нобоа (Д. Пруцев, 46), А. Заболотный, Жоаозиньо (Дуганджич, 89).

    Предупреждения: Калинин, 1; Рыков, 7; Помазун, 90+3 – Терехов, 19; Бурмистров, 22; Миладинович, 29; Заболотный, 90+4.

    Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14276

      vladimir-7 12 минут назад

      Урал спустил Сочи с горы без парашюта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1890

      аларм дубль2 15 минут назад

      урал с победой!евсеев вышел и сразу в ворота попал!весь в однофамильца или,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      anjaneri 35 минут назад

      Уралгорцев, с заслуженной победой!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80860
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru