РПЛ. «Урал» вырвал победу у «Сочи»

«Сочи» в меньшинстве не смог удержать ничью в матче с «Уралом». Единственный мяч после выхода на замену забил Алексей Евсеев.

У «Сочи», помимо защитника Сергея Терехова, был удален главный тренер Владимир Федотов.

Сочинцы прервали девятиматчевую голевую серию в чемпионате.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Евсеев, 86.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберeзкин (Ефремов, 68), Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Евсеев, 85), Августиняк, Погребняк.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Калугин, 78), Новосельцев (Маммана, 46), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 75), Цаллагов, Нобоа (Д. Пруцев, 46), А. Заболотный, Жоаозиньо (Дуганджич, 89).

Предупреждения: Калинин, 1; Рыков, 7; Помазун, 90+3 – Терехов, 19; Бурмистров, 22; Миладинович, 29; Заболотный, 90+4.

Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).

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