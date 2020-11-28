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    Пирло – о ничьей с «Беневенто»: «Ювентус» не умеет понимать некоторые моменты матча»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оценил исход матча девятого тура Серии А против «Беневенто» (1:1). Туринцы не удержали победное преимущество.

    «Первый тайм находился под нашим контролем. Мы до сих пор не научились понимать определенные моменты матча. Мы должны были продержаться до перерыва.

    У Криштиану Роналду на неделе были небольшие проблемы. Ему нужно было немного отдохнуть. «Ювентус» должен и без него показывать свою игру», – убежден Пирло.

    • Для Пирло это дебютный тренерский сезон.
    • «Ювентус» идет в Серии А 4-м.
    • 2 декабря команда примет в Лиге чемпионов украинское «Динамо».

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    Источник: Sky Sport Italia

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