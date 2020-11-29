Пирло – о ничьей с «Беневенто»: «Ювентус» не умеет понимать некоторые моменты матча»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оценил исход матча девятого тура Серии А против «Беневенто» (1:1). Туринцы не удержали победное преимущество.

«Первый тайм находился под нашим контролем. Мы до сих пор не научились понимать определенные моменты матча. Мы должны были продержаться до перерыва.

У Криштиану Роналду на неделе были небольшие проблемы. Ему нужно было немного отдохнуть. «Ювентус» должен и без него показывать свою игру», – убежден Пирло.