Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Обе встречи между командами завершились ничьей.

«Исходя из ситуации на поле, можно быть довольными ничьей. Я не счастлив и не зол. Очко у нас, двигаемся дальше.

У нас три очка в четырех турах Лиги чемпионов. Хорошо играли с «Баварией». У нас будет очень важная игра с «Зальцбургом» через неделю. Впереди у нас очень трудная игра в Грозном в РПЛ. У нас команда делает все, чтобы быть готовой каждые два-три дня. Когда-то получается, когда-то – нет», – сказал Николич в эфире «Матч ТВ».