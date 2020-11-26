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Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»

26 ноября 2020, 01:24
8

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Обе встречи между командами завершились ничьей.

«Исходя из ситуации на поле, можно быть довольными ничьей. Я не счастлив и не зол. Очко у нас, двигаемся дальше.

У нас три очка в четырех турах Лиги чемпионов. Хорошо играли с «Баварией». У нас будет очень важная игра с «Зальцбургом» через неделю. Впереди у нас очень трудная игра в Грозном в РПЛ. У нас команда делает все, чтобы быть готовой каждые два-три дня. Когда-то получается, когда-то – нет», – сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

  • «Локомотив» идет в группе 3-м.
  • В РПЛ москвичи занимают 8-е место.
  • Николич работает в России с лета.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Атлетико Локомотив Николич Марко
Комментарии (8)
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maior-60
1606344316
Успешной игры!
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Просто-333
1606357675
Я не счастлив и не зол, потому что я козол (отпущения)
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Рубинище
1606366703
Спасибо за работу. Мне он всё больше начинает нравиться.
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vladimir-7
1606372208
Команда задание тренера выполнила, поставила двухэтажный автобус, первый удар по воротам соперника нанесла только на 78 минуте, а так скукота.
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FanatSerj
1606376271
Уже закрадывается подозрение, что в ЛЧ игроки играют как бы ещё за "Сёмина", а в РПЛ Николича сливают.
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