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    Николич – после ничьей в Мадриде: «Я не счастлив и не зол»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Обе встречи между командами завершились ничьей.

    «Исходя из ситуации на поле, можно быть довольными ничьей. Я не счастлив и не зол. Очко у нас, двигаемся дальше.

    У нас три очка в четырех турах Лиги чемпионов. Хорошо играли с «Баварией». У нас будет очень важная игра с «Зальцбургом» через неделю. Впереди у нас очень трудная игра в Грозном в РПЛ. У нас команда делает все, чтобы быть готовой каждые два-три дня. Когда-то получается, когда-то – нет», – сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

    • «Локомотив» идет в группе 3-м.
    • В РПЛ москвичи занимают 8-е место.
    • Николич работает в России с лета.

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    Источник: Бомбардир.ру

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