Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Мадриде

«Локомотив» не проиграл «Атлетико» и в ответном матче группового этапа. Во втором тайме Коке забил, но его гол отменили в связи с положением «вне игры».

Россияне из последних восьми матчей во всех турнирах победили в одном. В группе «Локомотив» идет третьим.

Статистика угловых в матче – 16:1 в пользу испанцев.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Савич, Карраско (Камельо, 80), Триппьер.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Магкеев, 76), Чорлука, Игнатьев, Камано (Рыбчинский, 76), Мурило, Зе Луиш, Рыбус, Куликов.

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