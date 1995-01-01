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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Мадриде

    «Локомотив» не проиграл «Атлетико» и в ответном матче группового этапа. Во втором тайме Коке забил, но его гол отменили в связи с положением «вне игры».

    Россияне из последних восьми матчей во всех турнирах победили в одном. В группе «Локомотив» идет третьим.

    Статистика угловых в матче – 16:1 в пользу испанцев.

    Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

    Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Савич, Карраско (Камельо, 80), Триппьер.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Магкеев, 76), Чорлука, Игнатьев, Камано (Рыбчинский, 76), Мурило, Зе Луиш, Рыбус, Куликов.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:49
    Комментарии57
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    • ...
      Рейтинг: +43332

      portero 30 минут назад

      Локо с ничейкой, на фоне других уже результат хороший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11030

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1795

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      черт тебя принес пенек ипаный!!иди дрыхни хлюст !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11030

      alarm > аларм дубль2 1 час назад

      привет, рыло алкотрипное! стыдно за спартак!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1976

      Andrering87 > alarm 1 час назад

      Стыдно за зенит!!! В более легкой группе идет на последнем месте, а Локо играя в более тяжёлой группе имеет шансы при определенном раскладе пройти дальше в ЛЧ... Да сегодня был автобус, где то в играх Локо отскакивал, в некоторых играх показывал игру, но не было трусости в их игре....
      Да и тот же Краснодар показывает лучше игру, чем зенит, но быкам где-то не везет, где-то не хватает концентрации, где то не дотерпели, но трусости опять нету...
      зенит не показывает никакой игры, одна сыкливость в действиях, намека на контигру тоже нет, никакой игровой мысли, игра в атаке одни мудо**е страдания.....

      4
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      Рейтинг: +3141

      mutabor0992 1 час назад

      Мне показалось,что Атлетико не сильно рвал сфинктор...Берегли ноги.Ибо походу первое место им не светит,а со второго их не подвинут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6069

      knikos > mutabor0992 1 час назад

      Матрасы проигрывают Баварии , Локо делает зельцев . И уже третье место у Атлетико ! А потом Локо зарубается с третьим составом Баварии , которой всё уже будет пофиг . Может быть такое ? В теории -да , а на практике - поживём -увидим ...

      6
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      ...
      Рейтинг: +3141

      mutabor0992 > knikos 1 час назад

      В теории может быть все...Но!!!У Атлетико напы выздоровят...И с Баварией будет совсем другая игра.А там посмотрим.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1795

      аларм дубль2 > knikos 1 час назад

      костян все возможно!только бы локо не остановилось на этом!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6069

      knikos > аларм дубль2 1 час назад

      Думаю , что задачу по ЛЕ Локо решит ! А дальше , Бог знает ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1795

      аларм дубль2 > knikos 1 час назад

      еще не все потеряно!ладно!всем приятных снов и удач нашим и побед!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3141

      mutabor0992 > аларм дубль2 1 час назад

      Локо играть в Грозном.И у Ахмата и у Локо очков поровну.Либо сливать в чемпе и делать ставку на ЛЕ,либо наоборот.На два фронта силенок может не хватить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9505

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Сегодня было мало шансов у Локомотива не пропустить в Мадриде от Реала , но еще меньше было шансов забить самим . И просто отлично , что хотя бы с первой задачей команда справилась , где то повезло , где то выручил Гильерме , где продемонстрировали слаженные действия в обороне - в общем выстояли !!! МОЛОДЦЫ !!! Отдельно хотелось бы отметить работу судьи и ВАР , которые грамотно разобрались в двух неоднозначных моментах . Говорю неоднозначных , потому что знаю какой команде в РФПЛ такой гол засчитали бы и знаю другую команду в ворота которой в такой ситуации был бы назначен пенальти , впрочем почему " БЫ " - так уже было . Но , отвлекся - Всех , кто сегодня болел за Локо , с отличным результатом !!! , а он для нас на сегодня - ОТЛИЧНЫЙ !!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +1851

      PAREVG. > Persona_non_Grata 1 час назад

      От РЕАЛА??????????????????????????????
      Вы какую-то другую игру смотрели???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9505

      Persona_non_Grata > PAREVG. 1 час назад

      Машинально написал - Мадрид и сразу ассоциация Реал ))) Спасибо за замечание !!! )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5884

      Владислав Vlad > Persona_non_Grata 1 час назад

      Наоборот, не было шансов у Реала забить Локомотиву.))) Ни единого шанса. Ну, впрочем, как и у Локомотива сегодня не было шансов забить Реалу.))) Шучу над опечаткой.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6806

      FanatSerj 1 час назад

      Ну Локо удивляет, вот от них в этом году вообще ни на что не рассчитывал, а они прям монолитный кремень.
      С такими командами в группе и после 4 туров иметь теоретические (назовем их так) шансы на выход из группы это прям достижение. И бесспорно лучшая команда в этих Еврокубках.

      11
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      ...
      Рейтинг: +1795

      аларм дубль2 > FanatSerj 1 час назад

      вот бы зальцбург обыграть а баварии атлетико!

      5
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      ...
      Рейтинг: +6069

      knikos > аларм дубль2 1 час назад

      Так на это вся и надежда . Бавария делает никакущих матрасников , Локо обязан выигрывать у Зельца. А после , чёрт знает , вспомним победу Ростова над немотивированной Баварией ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6806

      FanatSerj > knikos 41 минуту назад

      я на этом матче был )) там минус 10 по температуре было, немцы вспомнили вторую мировую и сдрейфили ))
      Тут же игра на выезде. Но до этого пока сильно рано губу катать, тут с Зальцбургом игра за 6 очков и причем тут даже в чем то тяжелее будет чем с Атлетико т.к надо будет и о обороне думать и всё же в атаку чаще ходить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      afw13 1 час назад

      Локо сегодня порадовали, в обороне сыграли достойно, без излишней нервозности, да и в атаку иногда выбежали неплохо, вобщем спасибо паровозам за подаренные болельщикам положительные эмоции.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1795

      аларм дубль2 > afw13 1 час назад

      в ле реально нам попасть!баварию мы конечно не обыграем,а чем черт не шутит!ливер и тот дома аталанте проиграл!удачи локо и цска в оставшихся играх!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6069

      knikos > аларм дубль2 1 час назад

      Немотивированная Бавария ... вспомним Ростов ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1976

      Andrering87 1 час назад

      Локо с ничьей.. )) выстояли....
      Конечно никакой игры в атаке, контригры не было, просто стоял автобус...
      Осталось обыграть Зальсбург и выстоять против Баварии....

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5193

      Рубинище 1 час назад

      браво, красавцы. но ведь был же пендаль в конце. какой Зе молодец. Спартак взял днище Какорина а Локо Зе. Игнатьев умница-отпахал по полной, а Миранчук ни рыба не мясо-совсем испортился.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9505

      Persona_non_Grata > Рубинище 1 час назад

      Да я бы махнул бы Зе на Соболева вместе с Кокориным в придачу )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6902

      Вомбат 1 час назад

      Неважно кто у Локо на поле лучший. Важно то, что Николич свои матчи в раздевалке не проигрывает. А вот Мусаев, Ганчаренко и Семак проигрывают именно там. Их команды просто закрепляют это моральное поражение. Наподобие того, как парламенты ратифицируют договоры, подписанные президентами. Все уже заранее решено, поэтому парламенты и не упираются. Так и тут -- решил Семак, что в таком составе против Лацио шансов нет, Зенит и не упирался. Кроме Дзюбы, конечно. Но то, что Семак для Д. пустое место мы уже давно поняли. Кстати, в этом вопросе я бы Д. поддержал.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      afw13 > Вомбат 1 час назад

      плюсую + + +

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1706

      petrucho-spb 1 час назад

      Но хоть так, только так наши команды набирают очки.

      3
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