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  • Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Мадриде

Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Мадриде

26 ноября 2020, 00:49
73

«Локомотив» не проиграл «Атлетико» и в ответном матче группового этапа. Во втором тайме Коке забил, но его гол отменили в связи с положением «вне игры».

Россияне из последних восьми матчей во всех турнирах победили в одном. В группе «Локомотив» идет третьим.

Статистика угловых в матче – 16:1 в пользу испанцев.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Савич, Карраско (Камельо, 80), Триппьер.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Магкеев, 76), Чорлука, Игнатьев, Камано (Рыбчинский, 76), Мурило, Зе Луиш, Рыбус, Куликов.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Атлетико Локомотив Николич Марко
Комментарии (73)
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knikos
1606341245
Вот так ! Тихим сапом , а шансики-то имеются ...
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maior-60
1606341255
Молодцы! Мужчины!
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diemens74
1606341335
Локо красавчики.
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CSKA57
1606341402
Ребята, молодцы!
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Вомбат
1606341769
Неважно кто у Локо на поле лучший. Важно то, что Николич свои матчи в раздевалке не проигрывает. А вот Мусаев, Ганчаренко и Семак проигрывают именно там. Их команды просто закрепляют это моральное поражение. Наподобие того, как парламенты ратифицируют договоры, подписанные президентами. Все уже заранее решено, поэтому парламенты и не упираются. Так и тут -- решил Семак, что в таком составе против Лацио шансов нет, Зенит и не упирался. Кроме Дзюбы, конечно. Но то, что Семак для Д. пустое место мы уже давно поняли. Кстати, в этом вопросе я бы Д. поддержал.
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Рубинище
1606341778
браво, красавцы. но ведь был же пендаль в конце. какой Зе молодец. Спартак взял днище Какорина а Локо Зе. Игнатьев умница-отпахал по полной, а Миранчук ни рыба не мясо-совсем испортился.
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Andrering87
1606341778
Локо с ничьей.. )) выстояли.... Конечно никакой игры в атаке, контригры не было, просто стоял автобус... Осталось обыграть Зальсбург и выстоять против Баварии....
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Мага 13
1606341854
Локо сегодня порадовали, в обороне сыграли достойно, без излишней нервозности, да и в атаку иногда выбежали неплохо, вобщем спасибо паровозам за подаренные болельщикам положительные эмоции.
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FanatSerj
1606341922
Ну Локо удивляет, вот от них в этом году вообще ни на что не рассчитывал, а они прям монолитный кремень. С такими командами в группе и после 4 туров иметь теоретические (назовем их так) шансы на выход из группы это прям достижение. И бесспорно лучшая команда в этих Еврокубках.
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zigbert
1606372981
Сумели выстоять играя с такой сильной командой.Молодцы! Надежно сыграли, Гилерме,Чорлука,Игнатьев,Крыховяк,Живоглядов. Зе Луиш хорошо цеплялся за мяч и напрягал временами оборону Атлетико. Все могло быть и лучше будь в составе Баринов. Пока Локомотив показывает лучшие результаты из всех российских команд. Всего одно поражение, с хорошей перспективой выхода в ЛЕ и даже выход в плей -офф ЛЧ.
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