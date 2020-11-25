Куман: «Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от победы над киевским «Динамо» в матче Лиги чемпионов.

Каталонцы победили со счетом 4:0 и вышли в плей-офф.

Игру пропускал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке.

Важно давать отдых одним и игровое время другим – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать», – сказал Куман.