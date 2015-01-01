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    Куман: «Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от победы над киевским «Динамо» в матче Лиги чемпионов.

    «Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

    У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке.

    Важно давать отдых одним и игровое время другим – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать», – сказал Куман.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +63

      BlackMurderDeco 15 минут назад

      Ну ну, с такой игрой вам только динамо и российские клубы обыгрывать, та же Бавария вас вкатает в газон

      0
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      Рейтинг: +7

      a s 1 час назад

      Если делаетe cтавки >>> stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +1056

      petr69 1 час назад

      Из Месси вышел бы просто прекрасный дирижер, но он явно хочет быть на острие.

      0
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      Рейтинг: +2458

      neveldomha 2 часа назад

      Без Месси.

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