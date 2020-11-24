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    Конте: «Меня смешит, что газеты пишут о потерях «Реала»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» высказался о потерях мадридцев.

    «Я не думаю, что «Реалу» нужно лить слезы о своих потерях. В их команде много хороших игроков. Тот факт, что газеты говорят о потерях Мадрида, меня смешит», – цитирует Конте Marca.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2800

      raritet 1 час назад

      Ну это все равно, что у нас нет Дзюбы и Малкома.А команда уже так привыкла играть в 9 человек, что даже иногда не понимают откуда взялось на пути мяча дерево, вроде еще вчера была ровная поляна, ничего не росло. И откуда этот малой с усиками пробежал. Не тот ли турист ....

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      Рейтинг: +258

      cevin cigan 1 час назад

      А что смешного? Рамос,Бензин и Вальверде - это стержень Реала!!!!!

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