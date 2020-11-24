Конте: «Меня смешит, что газеты пишут о потерях «Реала»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» высказался о потерях мадридцев.
«Я не думаю, что «Реалу» нужно лить слезы о своих потерях. В их команде много хороших игроков. Тот факт, что газеты говорят о потерях Мадрида, меня смешит», – цитирует Конте Marca.
- Защитник Серхио Рамос и форвард Карим Бензема не попали в заявку «Реала» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Помимо них в Милан по разным причинам не полетели Эдер Милитао, Лука Йович, Федерико Вальверде и Альваро Одриосола.
- «Реал» сыграет с «Интером» завтра, 25 ноября. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
Источник: Marca