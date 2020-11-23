Эриксен может в январе перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.
По информации Tuttomercatoweb, немецкий клуб уже пытался заполучить 28-летнего футболиста в октябре, но тогда сторонам не удалось договориться.
«Боруссия» сохранила интерес к датчанину, поэтому готова возобновить переговоры о его переходе в январе.
- Рыночная стоимость Эриксена – 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Интер» семь матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: Tuttomercatoweb