Эриксен может в январе перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

По информации Tuttomercatoweb, немецкий клуб уже пытался заполучить 28-летнего футболиста в октябре, но тогда сторонам не удалось договориться.

«Боруссия» сохранила интерес к датчанину, поэтому готова возобновить переговоры о его переходе в январе.