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    РФС отреагировал на отстранение российского футболиста от игр в США из-за отказа вставать на колено

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от матчей в США из-за отказа вставать на колено в рамках акции «Жизни черных важны».

    «Кто-то верит в своего Бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не встал на колено – это не противозаконно. Он не нарушил закон.

    Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не тeмных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста.

    Я не хочу обижать этого футболиста, в России он неизвестный. Но если он играл в Америке, я думаю, он этим жестом привлек к себе внимание.

    Не удивлюсь, если он окажется в России, но, боюсь, что не в премьер-лиге. Мне кажется, это надуманная ситуация в Америке, они раскачивают лодку специально», – сказал Созин.

    • Сарамутин играет за «Остин Болд» (Д2).
    • В 2020 году 25-летний игрок провел в USLC пять матчей.
    • Рынок оценивает Сарамутина в 150 тысяч евро.
    • С 2012 по 2017 год Сарамутин был в системе «Динамо».

    Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ вставать на колено

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5614

      САДЫЧОК 30 секунд назад

      Идиот и кретин ! Это , конечно дело не Рфс .Лучше бы решали , что делать со сборной , точнее с тренером !

      0
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      Рейтинг: +11456

      KLIM777 24 минуты назад

      ахахаха сосать сша

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Спартак гуно знают все 31 минуту назад

      Надо акцию устроить в Америке.
      Снять шорты, нагнуться раком, в честь движения "Нас имеют, как хотят, а мы не видим".
      =))))

      1
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      Рейтинг: +18190

      bset > Спартак гуно знают все 24 минуты назад

      Что у вас все через одно место в Питере?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1233

      Спартак гуно знают все > bset 21 минуту назад

      Это у них все через одно место.
      Гей парады и т.д...
      Умник.

      1
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      Рейтинг: +5904

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Не дело РФС влезать в эту историю. Игрок на контракте и это внутренние дела клуба, его и Лиги , в которой он играет.
      Работникам РФС надо российским футболом заниматься, а не пиариться на противостоянии с Америкой.

      0
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      Рейтинг: +18960

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И Зеленский с Тихановской зовут нас лечь под этих дебилов, перед которыми сами уже стоят на двух коленях и лижут жопу...

      4
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      Рейтинг: +2391

      Бухбух 1 час назад

      Если в контракте нет пункта "вставать на колено", тогда футболер 100% прав.

      6
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      Рейтинг: +18190

      bset > Бухбух 1 час назад

      Самое обидное, что в последнее время даже в США правосудие перестает работать, когда дело касается леваков...

      1
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      Рейтинг: +1233

      Спартак гуно знают все > bset 28 минут назад

      Чего-то я не помню правосудия в Америке.
      Может ты подскажешь, на чьей земле они живут?

      1
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      Рейтинг: -203

      Alex_MI_5 1 час назад

      Че-то там проблеял, а как озаглавили - "отреагировал"!

      2
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      Рейтинг: +8872

      BRO_football 1 час назад

      Ну так обратитесь в ФИФА или в КОНКАКАФ. Пусть там проведут расследование. Тем более, что был недавно случай, когда футболисты Краснодара не вставали на колено в матче с Челси и со стороны УЕФА не было никаких санкций.

      2
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      Рейтинг: +5904

      Alekxei Z. > BRO_football 41 минуту назад

      Это ****** из мухи слона делают.
      Ну футбол в стране в жопе , так давай за Америку пиз..ть, потом можно и на Украину перейти.
      Старый верный способ перевести стрелки от себя на врагов из вне.

      0
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      Рейтинг: +10670

      Skull_Boy 1 час назад

      Вы лучше тренера ищите для сборной, а не беспокоится хрен знает за кого

      5
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    • ...
      Рейтинг: +694

      Dr.Metal 1 час назад

      Вы попробуйте темнокожих футболистов ради белых какую нибудь акцию провести

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