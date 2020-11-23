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  • РФС отреагировал на отстранение российского футболиста от игр в США из-за отказа вставать на колено

РФС отреагировал на отстранение российского футболиста от игр в США из-за отказа вставать на колено

23 ноября 2020, 14:40
19

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от матчей в США из-за отказа вставать на колено в рамках акции «Жизни черных важны».

«Кто-то верит в своего Бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не встал на колено – это не противозаконно. Он не нарушил закон.

Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не тeмных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста.

Я не хочу обижать этого футболиста, в России он неизвестный. Но если он играл в Америке, я думаю, он этим жестом привлек к себе внимание.

Не удивлюсь, если он окажется в России, но, боюсь, что не в премьер-лиге. Мне кажется, это надуманная ситуация в Америке, они раскачивают лодку специально», – сказал Созин.

  • Сарамутин играет за «Остин Болд» (Д2).
  • В 2020 году 25-летний игрок провел в USLC пять матчей.
  • Рынок оценивает Сарамутина в 150 тысяч евро.
  • С 2012 по 2017 год Сарамутин был в системе «Динамо».

Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ вставать на колено

Источник: «Р-Спорт»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Россия Сарамутин Валерий
Комментарии (19)
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Dr.Metal
1606133146
Вы попробуйте темнокожих футболистов ради белых какую нибудь акцию провести
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Skull_Boy
1606133381
Вы лучше тренера ищите для сборной, а не беспокоится хрен знает за кого
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BRO_football
1606133790
Ну так обратитесь в ФИФА или в КОНКАКАФ. Пусть там проведут расследование. Тем более, что был недавно случай, когда футболисты Краснодара не вставали на колено в матче с Челси и со стороны УЕФА не было никаких санкций.
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Бухбух
1606133952
Если в контракте нет пункта "вставать на колено", тогда футболер 100% прав.
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DOCTOR PENALTY
1606134876
И Зеленский с Тихановской зовут нас лечь под этих дебилов, перед которыми сами уже стоят на двух коленях и лижут жопу...
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САДЫЧОК
1606138488
Идиот и кретин ! Это , конечно дело не Рфс .Лучше бы решали , что делать со сборной , точнее с тренером !
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kosmonaft
1606140051
пошли они на хер уроды ещё перед нигирами мы на коленях не стояли на колени только перед матерью
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boog_17
1606140316
мы **** никогда не линчевали, работорговцами не были...так с какого Якова должны преклоняться перед ними?
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matvei_72
1606141253
Пусть сначала американцы встанут на колени перед индейцами...
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Enter2006
1606149280
Украли землю у Индейцев, истребили почти всех, чтобы мешки бабла всего мира туда засунуть. Какие достижения? Весь мир под обманом туда деньги перевез и золото и сейчас они кичатся самой лучшей экономикой. Воры! Так в любом месте мира, даже в бедном ЮАР если столько денег занести, была бы первая экономика мира. Специально нашли материк, чтобы если что или война - до них не приплыли. И эти сволочи рассказывают кому на колени встать??? Пусть встанут на колени и помолятся и извинятся как истребляли местный народ, своровав их землю!!!
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