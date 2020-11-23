РФС отреагировал на отстранение российского футболиста от игр в США из-за отказа вставать на колено

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от матчей в США из-за отказа вставать на колено в рамках акции «Жизни черных важны».

«Кто-то верит в своего Бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не встал на колено – это не противозаконно. Он не нарушил закон.

Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не тeмных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста.

Я не хочу обижать этого футболиста, в России он неизвестный. Но если он играл в Америке, я думаю, он этим жестом привлек к себе внимание.

Не удивлюсь, если он окажется в России, но, боюсь, что не в премьер-лиге. Мне кажется, это надуманная ситуация в Америке, они раскачивают лодку специально», – сказал Созин.

Сарамутин играет за «Остин Болд» (Д2).

В 2020 году 25-летний игрок провел в USLC пять матчей.

Рынок оценивает Сарамутина в 150 тысяч евро.

С 2012 по 2017 год Сарамутин был в системе «Динамо».

Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ вставать на колено