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    Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ вставать на колено

    Футболист клуба из США «Остин Болд» (Д2) Валерий Сарамутин считает, что его отстранили от матчей за отказ вставать на колено в рамках акции «Жизни черных важны». Сейчас игрок работает над трудоустройством.

    «Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено – ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на восьмой минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в восемь минут 46 секунд – столько времени душили Флойда.

    Эта акция впервые была проведена 31 августа в матче с «Оклахомой», я на колено не встал. В той же встрече произошел конфликт нашего капитана Клебера (он играл в киевском «Динамо» в нулевые) с тренерским штабом. Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста – за нас после карантина постоянно играла молодежь. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке.

    Клебера тут же отстранили от игр и тренировок, хотя контракт вроде пока не разорвали – в составе на официальном сайте он есть. Я был единственным, кто поддержал бразильца, – мы в команде с ним чаще всех общались, так как он еще помнит русский язык.

    Меня после той игры тоже отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали – тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Болд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав.

    В октябре сезон USLC завершился, я вернулся в Россию. Мой контракт с «Болд» все еще действует, с будущим ситуация неясна. Причем не только с моим будущим: лига ждет решения от всех президентов клубов – есть вероятность, что старт следующего сезона отложат, пока не разрешат заполнять трибуны. Что со мной будет дальше – не знаю. Возможно, будут настойчивее просить сократить зарплату. Возможно, предложат разорвать контракт. Надеюсь, что в декабре все решится. Я не готов еще год только тренироваться без участия в играх», – сказал Сарамутин.

    • В 2020 году 25-летний игрок провел в USLC пять матчей.
    • Рынок оценивает Сарамутина в 150 тысяч евро.
    • С 2012 по 2017 год Сарамутин был в системе «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4575

      житель СПб 35 минут назад

      Ну с Америкой все понятно, а сам парень что думает? Если играть умеет - до добро пожаловать домой, парень! А вот если не способен, да и на Родину не хочешь - то зачем нам о тебе думать, время тратить?

      0
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      Рейтинг: +510

      dimar 1 час назад

      Т.е. он считает, что его отстранили из-за колена, но сам же говорит, что из-за конфликта с тренерским штабом. Блин, что?

      1
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      Рейтинг: +25634

      oyabun 1 час назад

      Если футболистов отстраняют от матчей по причине вставать на колено, это уже повод для разбирательств в ФИФА, потому что в футбольных правилах такого не прописано. Зато есть правила двойных стандартов, по которым америкосам можно Всё.

      2
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      Рейтинг: +22180

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Беги из этого дурдома Валера . Лучше уж в Казахстане поиграй , коли на родине не судьба .

      3
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      Рейтинг: +430

      Hoahin 2 часа назад

      Интересно как он вообще там оказался)

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