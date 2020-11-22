Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ вставать на колено

Футболист клуба из США «Остин Болд» (Д2) Валерий Сарамутин считает, что его отстранили от матчей за отказ вставать на колено в рамках акции «Жизни черных важны». Сейчас игрок работает над трудоустройством.

«Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено – ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на восьмой минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в восемь минут 46 секунд – столько времени душили Флойда.

Эта акция впервые была проведена 31 августа в матче с «Оклахомой», я на колено не встал. В той же встрече произошел конфликт нашего капитана Клебера (он играл в киевском «Динамо» в нулевые) с тренерским штабом. Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста – за нас после карантина постоянно играла молодежь. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке.

Клебера тут же отстранили от игр и тренировок, хотя контракт вроде пока не разорвали – в составе на официальном сайте он есть. Я был единственным, кто поддержал бразильца, – мы в команде с ним чаще всех общались, так как он еще помнит русский язык.

Меня после той игры тоже отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали – тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Болд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав.

В октябре сезон USLC завершился, я вернулся в Россию. Мой контракт с «Болд» все еще действует, с будущим ситуация неясна. Причем не только с моим будущим: лига ждет решения от всех президентов клубов – есть вероятность, что старт следующего сезона отложат, пока не разрешат заполнять трибуны. Что со мной будет дальше – не знаю. Возможно, будут настойчивее просить сократить зарплату. Возможно, предложат разорвать контракт. Надеюсь, что в декабре все решится. Я не готов еще год только тренироваться без участия в играх», – сказал Сарамутин.