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  • Слуцкий – о том, когда Хвича, Ин Бом и Старфельт вернутся в Казань: «От «Рубина» ситуация никак не зависит»

Слуцкий – о том, когда Хвича, Ин Бом и Старфельт вернутся в Казань: «От «Рубина» ситуация никак не зависит»

23 ноября 2020, 10:29
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о травмированных футболистах и потенциальном возвращении в расположение клуба игроков, заразившихся коронавирусом.

– Какая ситуация с Хвичей, Ин Бомом и Старфельтом? Когда вы ждете их в Казани? Насколько реально, что они вернутся к игре с ЦСКА?

– От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии.

– Почему Игнатьева не было даже в заявке?

– Игнатьев болен, он вернулся больным из сборной.

– Можно ли ожидать возвращение кого-то еще из травмированных и больных к матчу с ЦСКА?

– Что касается больных, повторюсь, что я просто не знаю, никто не знает, как будет развиваться ситуация и когда у них будет отрицательный тест. А травмированы у нас только два футболиста – Деспотович и Уремович. У Уремовича достаточно свежая травма задней поверхности бедра, которую он получил в сборной. Деспотович, конечно, ближе к общей группе, нежели Уремович.

  • «Рубин» по итогам 15 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Казанцы примут ЦСКА 29 ноября.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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El_Chori
1606124374
А из какой сборной, простите, вернулся Игнатьев? Казахстана?
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