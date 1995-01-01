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    Слуцкий – о том, когда Хвича, Ин Бом и Старфельт вернутся в Казань: «От «Рубина» ситуация никак не зависит»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о травмированных футболистах и потенциальном возвращении в расположение клуба игроков, заразившихся коронавирусом.

    – Какая ситуация с Хвичей, Ин Бомом и Старфельтом? Когда вы ждете их в Казани? Насколько реально, что они вернутся к игре с ЦСКА?

    – От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии.

    – Почему Игнатьева не было даже в заявке?

    – Игнатьев болен, он вернулся больным из сборной.

    – Можно ли ожидать возвращение кого-то еще из травмированных и больных к матчу с ЦСКА?

    – Что касается больных, повторюсь, что я просто не знаю, никто не знает, как будет развиваться ситуация и когда у них будет отрицательный тест. А травмированы у нас только два футболиста – Деспотович и Уремович. У Уремовича достаточно свежая травма задней поверхности бедра, которую он получил в сборной. Деспотович, конечно, ближе к общей группе, нежели Уремович.

    • «Рубин» по итогам 15 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Казанцы примут ЦСКА 29 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      El_Chori 1 час назад

      А из какой сборной, простите, вернулся Игнатьев? Казахстана?

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