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  • Слуцкий: «В ключевые моменты «Рубин» совершает глупые и простые ошибки»

Слуцкий: «В ключевые моменты «Рубин» совершает глупые и простые ошибки»

22 ноября 2020, 22:25
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле.

К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 0:2. Дубль оформил Хорен Байрамян.
  • Казанский клуб занимает десятое место в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Рубинище
1606076725
Ну, и ?. с начала сезона Леонид Викторович они, хочется услышать когда в пас норм отдать смогут, обрезать перестанут, вовремя от мяча избавляться.. понятно, что дубль конечно.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1606104332
Какой тренер --такая и игра.
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