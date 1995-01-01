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    Слуцкий: «В ключевые моменты «Рубин» совершает глупые и простые ошибки»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

    «Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле.

    К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 0:2. Дубль оформил Хорен Байрамян.
    • Казанский клуб занимает десятое место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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