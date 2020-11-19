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Кокорин: «В «Рому» я бы поехал за миллион евро»

19 ноября 2020, 22:53
10

Форвард «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна о несостоявшемся переходе в итальянский клуб.

– Я очень расстроен из-за того, что ты не поехал – пока – в Италию, в Европу. Ты не мог дождаться августа?

– Мог. Но я же говорю, что сам прикоснулся к этому и почувствовал на себе, как это все происходит. Но могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем как бы доводят до конца то, что говорили – и все.

Если «Спартак» мне говорит: «Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем», и они со мной увиделись, дали весь расклад – по условиям, по всему, нужно только подписать контракт – это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: «Мы тебя хотим, пришлем конкретику...»

– Давай скажем, какой это клуб – «Рома».

– Нет. В «Роме» менялась власть. И после этого должны были прийти.

– Ну, подождал бы смену власти. Она бы случилась.

– А если бы мне сказали, что нет?

– «Спартак» был здесь.

– Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Но такого не случилось.

Я говорю, есть другие клубы, они меня поразили. Говорили люди: «Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия». И они пропадали. А они на должностях серьезных. Все.

– Слышал историю, что «Рома» даже говорила: «Слушай, пока у нас смена власти, ты прилетай в Рим, познакомься с командой, руководством, а потом дождешься – в течение месяца подпишем контракт».

– Это правда, да.

– Чего не поехал?

– Коронавирус.

– Если бы не было коронавируса, ты бы готов был просто так слетать?

– Нет. Я им говорю: «Как вы себе это представляете»? Во-первых, я в «Сочи», идет сезон. Говорю: «Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте...»

– Ты был в списке. Тебя, как я понимаю, всерьез рассматривали. Ты думал об этом?

– Нет. У меня уже был контракт со «Спартаком». Уже все.

– То есть, если бы прилетело предложение из Италии, ты бы сказал «нет»?

– Я бы пришел к Камиловичу [Шамиль Газизов] и сказал: так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что я никуда уже не двинусь. Только если придет «Рома».

– А была договоренность по поводу «Ромы»?

– Какие-то финансовые условия для клуба.

– То есть, если в течение определенного времени придет с предложением «Рома», то будет выкуп для них?

– Да. Он говорит: «Мы придем с тобой обсудим и для «Ромы» нормально все решим».

– И ничего не пришло?

– Нет.

– Ты сказал про «Рому». Но были и другие команды. «Наполи». Было?

– На уровне разговоров – да.

– «Фиорентина».

– Да.

– Кто был ближе?

– На уровне разговоров все. «Фиорентина» сказала: «Мы тебе все пришлем». А с «Наполи» мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже – не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились. Из Турции клубы присылали предложения.

– «Галатасарай», да?

– Да. Поговорить-то можно со всеми – хоть с «Барселоной». Я ждал конкретику, и все.

– А если бы итальянцы предложили 1 миллион евро?

– Смотря какой клуб. В «Рому» я бы поехал за миллион евро.

Кокорин – о 3 миллионах в «Спартаке»: «Ни разу не написали правильно по поводу моих зарплат»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Фиорентина Наполи Кокорин Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1605818688
Ну и нахера вот такой в Спартаке? Федун, Газизов, что вы творите?.. *****!
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paracetamol
1605826018
Кто бы еще взял!
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serppion
1605839523
Эх, Сашка. Куда ты со свиным рылом, да в калашный ряд...
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Просто-333
1605841977
«В «Рому» я бы поехал за миллион евро», А на завод к станку за 20 т р.?
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CSKA471
1605869609
Да тебе 100тыс₽ красная зп
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