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    Кокорин: «В «Рому» я бы поехал за миллион евро»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна о несостоявшемся переходе в итальянский клуб.

    – Я очень расстроен из-за того, что ты не поехал – пока – в Италию, в Европу. Ты не мог дождаться августа?

    – Мог. Но я же говорю, что сам прикоснулся к этому и почувствовал на себе, как это все происходит. Но могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем как бы доводят до конца то, что говорили – и все.

    Если «Спартак» мне говорит: «Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем», и они со мной увиделись, дали весь расклад – по условиям, по всему, нужно только подписать контракт – это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: «Мы тебя хотим, пришлем конкретику...»

    – Давай скажем, какой это клуб – «Рома».

    – Нет. В «Роме» менялась власть. И после этого должны были прийти.

    – Ну, подождал бы смену власти. Она бы случилась.

    – А если бы мне сказали, что нет?

    – «Спартак» был здесь.

    – Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Но такого не случилось.

    Я говорю, есть другие клубы, они меня поразили. Говорили люди: «Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия». И они пропадали. А они на должностях серьезных. Все.

    – Слышал историю, что «Рома» даже говорила: «Слушай, пока у нас смена власти, ты прилетай в Рим, познакомься с командой, руководством, а потом дождешься – в течение месяца подпишем контракт».

    – Это правда, да.

    – Чего не поехал?

    – Коронавирус.

    – Если бы не было коронавируса, ты бы готов был просто так слетать?

    – Нет. Я им говорю: «Как вы себе это представляете»? Во-первых, я в «Сочи», идет сезон. Говорю: «Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте...»

    – Ты был в списке. Тебя, как я понимаю, всерьез рассматривали. Ты думал об этом?

    – Нет. У меня уже был контракт со «Спартаком». Уже все.

    – То есть, если бы прилетело предложение из Италии, ты бы сказал «нет»?

    – Я бы пришел к Камиловичу [Шамиль Газизов] и сказал: так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что я никуда уже не двинусь. Только если придет «Рома».

    – А была договоренность по поводу «Ромы»?

    – Какие-то финансовые условия для клуба.

    – То есть, если в течение определенного времени придет с предложением «Рома», то будет выкуп для них?

    – Да. Он говорит: «Мы придем с тобой обсудим и для «Ромы» нормально все решим».

    – И ничего не пришло?

    – Нет.

    – Ты сказал про «Рому». Но были и другие команды. «Наполи». Было?

    – На уровне разговоров – да.

    – «Фиорентина».

    – Да.

    – Кто был ближе?

    – На уровне разговоров все. «Фиорентина» сказала: «Мы тебе все пришлем». А с «Наполи» мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже – не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились. Из Турции клубы присылали предложения.

    – «Галатасарай», да?

    – Да. Поговорить-то можно со всеми – хоть с «Барселоной». Я ждал конкретику, и все.

    – А если бы итальянцы предложили 1 миллион евро?

    – Смотря какой клуб. В «Рому» я бы поехал за миллион евро.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    19.11.2020 22:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18897

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Ну и нахера вот такой в Спартаке? Федун, Газизов, что вы творите?.. *****!

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      Рейтинг: +10662

      alarm 1 час назад

      в итоге закончит карьеру самым никчёмным образом - в хрюшатнике. но хоть на бабло их развёл

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