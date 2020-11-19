Кокорин – о 3 миллионах в «Спартаке»: «Ни разу не написали правильно по поводу моих зарплат»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин отрицает, что клуб ему платит ежегодную зарплату в размере 3 миллионов евро.
– Ты знаешь, сколько лет я слушаю по поводу моих зарплат. И ни разу правильно не написали.
– Да ладно?
– Ни разу.
– Даже в «Анжи»?
– Нет.
– В «Зените» тоже?
– Нет. Я, честно, читаю, и где-то что-то плюс-минус, но ни разу четко никто не написал. Даже здесь.
– Даже сейчас я ошибаюсь? 3 миллиона комиссия, 3 миллиона зарплата.
– Неправильно.
– Ты уверен?
– Да.
- Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
- Стороны заключили соглашение по схеме «3+1».
- В текущем сезоне нападающий забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.
Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна