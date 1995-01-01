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    Кокорин – о 3 миллионах в «Спартаке»: «Ни разу не написали правильно по поводу моих зарплат»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин отрицает, что клуб ему платит ежегодную зарплату в размере 3 миллионов евро.

    – Ты знаешь, сколько лет я слушаю по поводу моих зарплат. И ни разу правильно не написали.

    – Да ладно?

    – Ни разу.

    – Даже в «Анжи»?

    – Нет.

    – В «Зените» тоже?

    – Нет. Я, честно, читаю, и где-то что-то плюс-минус, но ни разу четко никто не написал. Даже здесь.

    – Даже сейчас я ошибаюсь? 3 миллиона комиссия, 3 миллиона зарплата.

    – Неправильно.

    – Ты уверен?

    – Да.

    • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
    • Стороны заключили соглашение по схеме «3+1».
    • В текущем сезоне нападающий забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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