Кокорин – о 3 миллионах в «Спартаке»: «Ни разу не написали правильно по поводу моих зарплат»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин отрицает, что клуб ему платит ежегодную зарплату в размере 3 миллионов евро.

– Ты знаешь, сколько лет я слушаю по поводу моих зарплат. И ни разу правильно не написали.

– Да ладно?

– Ни разу.

– Даже в «Анжи»?

– Нет.

– В «Зените» тоже?

– Нет. Я, честно, читаю, и где-то что-то плюс-минус, но ни разу четко никто не написал. Даже здесь.

– Даже сейчас я ошибаюсь? 3 миллиона комиссия, 3 миллиона зарплата.

– Неправильно.

– Ты уверен?

– Да.