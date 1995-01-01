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    Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»

    Тренерский штаб сборной России знал о травме форварда «Спартака» Александра Соболева, но все равно вызвал его в расположение команды, рассказал гендиректор москвичей Шамиль Газизов.

    «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом: мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но как ответственный человек все равно поехал в расположение основной команды.

    Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно», – сообщил функционер.

    • Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.
    • Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
    • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3092

      Гавроша 3 минуты назад

      Зенитовцев больных играть заставляют.

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      Рейтинг: +308

      dva064 6 минут назад

      Птица говорун ,,,на моей памяти самый говорливый директор Спартака,,,

      0
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      Рейтинг: +16027

      slavutiq70 9 минут назад

      Болен значит лечите и не пускайте,,,,а не болен так не надо бла бла,,,,тем более Александр и не играл а может и не тренировался,,,,А Газизов у нас слишком много стал разговаривать,лучше бы делом занимался,а то трансферную компанию просрал,,,притащил трёх мёртвых игроков в нахаляву которых правда и так не кто не брал,,,,,

      2
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      Рейтинг: +838

      Sky Spartak 30 минут назад

      Вызвали скорее всего не тренироваться...а что бы он к коллективу привыкал...чисто атмосфера сборной...

      0
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      Рейтинг: -147

      Alex_MI_5 > Sky Spartak 6 минут назад

      Почему тогда в заявке оставили его, а не Чалова? А если бы Болотный травму получил вдруг? вообще бы без напа играли?

      Чувствуется мне, припизживают они про травму эту

      0
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      Рейтинг: +5858

      Владислав Vlad > Alex_MI_5 4 минуты назад

      Так и играли без напа с турками)))

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      Рейтинг: +616

      Lilipyt 36 минут назад

      Что то до провала об этом ни чего не было слышно

      1
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      Рейтинг: +18153

      bset 43 минуты назад

      Клуб имеет право не отпускать игрока. Смысл ему в сборную ехать, если он все равно не поможет ей?

      2
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      Рейтинг: +25499

      oyabun 49 минут назад

      Почему тогда 2 недели футболист вместо лечения проводит в сборной? Какой то бред!

      2
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      Рейтинг: +2338

      neim 57 минут назад

      А что, клуб разве не может отказать сборной вызывающей игрока, сославшись на его здоровье ? Или это только на усмотрение самого игрока ?

      2
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