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  • Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»

Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»

19 ноября 2020, 14:41
20

Тренерский штаб сборной России знал о травме форварда «Спартака» Александра Соболева, но все равно вызвал его в расположение команды, рассказал гендиректор москвичей Шамиль Газизов.

«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом: мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но как ответственный человек все равно поехал в расположение основной команды.

Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно», – сообщил функционер.

  • Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.
  • Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
  • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр Газизов Шамиль
Комментарии (20)
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oyabun
1605787039
Почему тогда 2 недели футболист вместо лечения проводит в сборной? Какой то бред!
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Lilipyt
1605787792
Что то до провала об этом ни чего не было слышно
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Sky Spartak
1605788151
Вызвали скорее всего не тренироваться...а что бы он к коллективу привыкал...чисто атмосфера сборной...
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slavа0508
1605789457
Болен значит лечите и не пускайте,,,,а не болен так не надо бла бла,,,,тем более Александр и не играл а может и не тренировался,,,,А Газизов у нас слишком много стал разговаривать,лучше бы делом занимался,а то трансферную компанию просрал,,,притащил трёх мёртвых игроков в нахаляву которых правда и так не кто не брал,,,,,
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dva064
1605789597
Птица говорун ,,,на моей памяти самый говорливый директор Спартака,,,
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Владислав Vlad
1605790020
У игрока может быть микротравма, которая не напрягает, но иногда даёт о себе знать. Если чабан знал о такой травме и всё-равно вызвал в сборную Соболя, то он надеялся, что Соболь сыграет и может быть даже поможет сборной занять 1-е место в группе. Т.е. Чабан рассчитывал на это первое место (это ж новый бриллиант в его короне). Поэтому все догадки, что типа чабан не захотел в группу А, что он решил, что рано там быть - просто догадки.
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NewLife
1605794241
В военкомат призывников военнобязанных, п в сборную крепостных игроков. Я учил в школе, что крепостное право давно отменили. Газизов не ген.директор, а балабол.
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nik55
1605796521
если игрок с травмой нужно всех посылать куда по дальше и не отпускать
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JTherry
1605797251
если клуб информировал сборную о здоровье игрока, то как там оказался Соболев? Фернандеса и Шунина не взяли, например...
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raritet
1605803967
А мне показалось, что там всю команду , вместе с тренером на операцию по ампутации ног и головы, затем , пришивание чего нибудь , что должно работать...А Соболев еще в неплохом состоянии...
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