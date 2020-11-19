Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»

Тренерский штаб сборной России знал о травме форварда «Спартака» Александра Соболева, но все равно вызвал его в расположение команды, рассказал гендиректор москвичей Шамиль Газизов.
«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом: мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но как ответственный человек все равно поехал в расположение основной команды.
Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно», – сообщил функционер.
- Соболев не смог сыграть в Лиге наций со сборной Сербии (0:5) из-за травмы колена.
- Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
- В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».
Источник: «Чемпионат»