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    Ферран Торрес – самый молодой испанский игрок, сделавший хет-трик за сборную с 1929 года

    Сборная Испании забила шесть безответных мячей в ворота Германии в матче 6-го тура Лиги наций. Хет-триком отметился вингер «Ман Сити» Ферран Торрес.

    20-летний полузащитник стал самым молодым автором хет-трика в официальном матче за сборную Испании с 1929 года.

    • 91 год назад Гаспар Рубио оформил хет-трик в ворота сборной Франции (8:1) в возрасте 20 лет и 121 дня.
    • Ферран Торрес забил три мяча Германии в возрасте 20 лет и 262 дней.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4756

      Томик 1 час назад

      А немцам три вообще кто - нибудь забивал?

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      Рейтинг: +640

      serglider 1 час назад

      Самым молодым, а после хет-трика немцам, как пить дать, станет и дорогим)))

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      Рейтинг: -87

      Alex_MI_5 1 час назад

      Подумаешь, хет-трик. Вон зюпа дважды по 4 забивал! И не кому-нибудь там, а Сан-Марино и Лихтенштейну, грандам мирового футбола, гыгы

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