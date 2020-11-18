Ферран Торрес – самый молодой испанский игрок, сделавший хет-трик за сборную с 1929 года

Сборная Испании забила шесть безответных мячей в ворота Германии в матче 6-го тура Лиги наций. Хет-триком отметился вингер «Ман Сити» Ферран Торрес.

20-летний полузащитник стал самым молодым автором хет-трика в официальном матче за сборную Испании с 1929 года.

91 год назад Гаспар Рубио оформил хет-трик в ворота сборной Франции (8:1) в возрасте 20 лет и 121 дня.

оформил хет-трик в ворота сборной Франции (8:1) в возрасте 20 лет и 121 дня. Ферран Торрес забил три мяча Германии в возрасте 20 лет и 262 дней.

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