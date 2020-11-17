Малиновский и еще два игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч со Швейцарией под угрозой срыва

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила о заражении трех футболистов сборной Украины коронавирусом.

«Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении сборной вчера вечером, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового. По-прежнему инфицированные Макаренко, Соболь и Резник, а также упомянутые выше лица, находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере. Решается вопрос о их возвращении домой.

Что касается Кривцова, Мораеса и Баштового ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент. УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещает участие игроков в командных событиях. УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей», – говорится в сообщении пресс-службы.