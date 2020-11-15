Рамос – после двух нереализованных пенальти: «Нас определяют не ошибки, а то, как мы двигаемся к следующим целям»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос оставил пост после матча пятого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии (1:1). Он не реализовал два пенальти во втором тайме.

«Собираемся для победы над Германией в Севилье. Нас определяют не ошибки, а то, как мы приближаемся к следующим целям», – написал Рамос.

Сборная Испании впервые в истории не победила в семи выездных матчах подряд.

Испания идет в группе Лиги наций второй.

17 ноября команда сыграет с Германией – это будет матч за итоговое первое место и выход в финальный этап.

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