«Какое удаление?». Энрике не знал, что его команда заканчивала матч в Швейцарии в большинстве

Для главного тренера сборной Испании Луиса Энрике стало открытием, что его команда с 79-й минуты матча Лиги наций против Швейцарии (1:1) играла в большинстве. Вторую желтую карточку получил Нико Эльведи.

«Какое удаление?» – спросил Энрике у сотрудника во время послематчевой пресс-конференции, когда был задан соответствующий вопрос журналиста.