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    «Какое удаление?». Энрике не знал, что его команда заканчивала матч в Швейцарии в большинстве

    Для главного тренера сборной Испании Луиса Энрике стало открытием, что его команда с 79-й минуты матча Лиги наций против Швейцарии (1:1) играла в большинстве. Вторую желтую карточку получил Нико Эльведи.

    «Какое удаление?» – спросил Энрике у сотрудника во время послематчевой пресс-конференции, когда был задан соответствующий вопрос журналиста.

    • Сборная Испании впервые в истории не победила в семи выездных матчах подряд.
    • Испания идет в группе Лиги наций второй.
    • 17 ноября команда сыграет с Германией – это будет матч за итоговое первое место и выход в финальный этап.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      a s 26 минут назад

      Eсли делaете cтавки >>> stavka-info.ru

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      Рейтинг: +1131

      омск55 2 часа назад

      Энрике выдохся, пора на выход

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      Рейтинг: +5474

      САДЫЧОК 2 часа назад

      У Испании , Бельгии и России постоянно беда с тренерами ! Назначают по знакомству -а не по профессиональным качествам ! Хотя , как игрок Луис Энрике был классным !

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      Рейтинг: +131

      Alec7183 3 часа назад

      Ахаха, говорили же учителя по математике, учись считать, пригодится в жизни :)

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