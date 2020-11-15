«Какое удаление?». Энрике не знал, что его команда заканчивала матч в Швейцарии в большинстве

Для главного тренера сборной Испании Луиса Энрике стало открытием, что его команда с 79-й минуты матча Лиги наций против Швейцарии (1:1) играла в большинстве. Вторую желтую карточку получил Нико Эльведи.
«Какое удаление?» – спросил Энрике у сотрудника во время послематчевой пресс-конференции, когда был задан соответствующий вопрос журналиста.
- Сборная Испании впервые в истории не победила в семи выездных матчах подряд.
- Испания идет в группе Лиги наций второй.
- 17 ноября команда сыграет с Германией – это будет матч за итоговое первое место и выход в финальный этап.
Источник: Marca