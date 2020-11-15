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  • Директор «Ротора» Рекечинский: «Пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны»

Директор «Ротора» Рекечинский: «Пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны»

15 ноября 2020, 11:10
9

В «Роторе» положительно оценили перспективу возвращения пива на стадионы РПЛ. По ситуации высказался генеральный директор Андрей Рекечинский.

— Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, сильно вызывающе себя ведущих. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.

— Почему решение так долго не принималось?

— Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива.

  • «Ротор» идет в зоне вылета.
  • Возвращение пива на стадионы также поддержал «Урал».
  • Также в РПЛ планируют ввести Fan ID.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ротор
Комментарии (9)
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BRO_football
1605428711
Пиво, может, и будет на стадионах, но с жесткими ограничениями: только безалкогольное, на трибуну со стаканом пива нельзя - пей возле буфета, 1 порция - 0,25 л.
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ivany4
1605429279
Пиво я попью в любом удобном для меня месте. На стадион ходят не пиво пить, а посмотреть футбольный матч. Может быть стоит озаботиться о поднятии зрелищности и качества российского футбола, а не защищать интересы пивных компаний?!?!?!
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BlackMurderDeco
1605435382
Ты идиот за пиво 200р пнх ишак , уволься , уедь из города, вы со своим руководством тянете клуб вниз
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САДЫЧОК
1605436490
С таким же успехом можно и сигареты и водку ! И эти люди руководят нашим футболом ! Они же - недоумки !
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lordmrv
1605437894
Я совсем не против продажи пива на стадионах. Кому нажраться, тот и так найдет способ. Но уж точно не пиво привлекает нас на стадионы, а красивая игра, самоотдача игроков. А этого становится все меньше, к сожалению.
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Garrincha58
1605439543
смотреть на игру Ротора без сто грамм нет никакого удовольствия да и вообще РПЛ без слёз смотреть нельзя, а особенно игру команды Черкесова
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sashadugzaeva
1605446975
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portero
1605450930
Лучшеб в Роторе руководство сменили, а болельщиков и так прилично ходит, вот только результат плачевный, надеюсь что поправимо это..... Удачи Ротору!!!
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vladimir-7
1605452368
А.Попова будет против и продолжит ограничение болельщиков на стадионе, даже когда игра в коронавирус закончится.
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