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    Директор «Ротора» Рекечинский: «Пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны»

    В «Роторе» положительно оценили перспективу возвращения пива на стадионы РПЛ. По ситуации высказался генеральный директор Андрей Рекечинский.

    — Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, сильно вызывающе себя ведущих. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.

    — Почему решение так долго не принималось?

    — Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива.

    • «Ротор» идет в зоне вылета.
    • Возвращение пива на стадионы также поддержал «Урал».
    • Также в РПЛ планируют ввести Fan ID.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      a s 28 минут назад

      Если делaете cтавки >>> stavka-info.ru

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      Рейтинг: +3658

      Cleaner 36 минут назад

      А если еще и водку разрешить, футбольных болельщиков вдвое прибавися.

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      Рейтинг: +6785

      ivany4 1 час назад

      Пиво я попью в любом удобном для меня месте.
      На стадион ходят не пиво пить, а посмотреть футбольный матч.
      Может быть стоит озаботиться о поднятии зрелищности и качества российского футбола, а не защищать интересы пивных компаний?!?!?!

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      Рейтинг: +8780

      BRO_football 1 час назад

      Пиво, может, и будет на стадионах, но с жесткими ограничениями: только безалкогольное, на трибуну со стаканом пива нельзя - пей возле буфета, 1 порция - 0,25 л.

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