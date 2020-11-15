Директор «Ротора» Рекечинский: «Пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны»

В «Роторе» положительно оценили перспективу возвращения пива на стадионы РПЛ. По ситуации высказался генеральный директор Андрей Рекечинский.

— Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, сильно вызывающе себя ведущих. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.

— Почему решение так долго не принималось?

— Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива.