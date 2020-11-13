Погребняк – о переходе в «Штутгарт»: «Остался бы в «Зените» – не достиг бы мечты и был бы как Дзюба сейчас»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, почему в свое время решился на трансфер из «Зенита» в «Штутгарт».

– В 2009 году вы ушли в «Штутгарт». Могли ли вы остаться в «Зените»?

– Да. Я мечтал уехать в Европу, и, возможно, если бы продлил контракт с «Зенитом», никогда не достиг бы своей мечты, то есть оказался бы точно в таком же положении, как сейчас Дзюба.

По финансам я не рисковал, поскольку шел на повышение, в футбольном плане тоже выигрывал, так что решение было абсолютно оправданным.

Повторюсь, я мог остаться в «Зените» и принципиально не возражал против продолжения карьеры в Петербурге, где, глядишь, стал бы трех-, четырехкратным чемпионом России. Зато никогда бы не поиграл в лучших лигах Европы – согласитесь, так себе альтернатива. Поэтому я выбрал такой путь и нисколько о нем не жалею.

Погребняк выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.

С 2009 по 2012 год россиянин защищал цвета «Штутгарта».

Затем ещe поиграл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг», после чего вернулся на родину.

Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»