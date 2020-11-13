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    Погребняк – о переходе в «Штутгарт»: «Остался бы в «Зените» – не достиг бы мечты и был бы как Дзюба сейчас»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, почему в свое время решился на трансфер из «Зенита» в «Штутгарт».

    – В 2009 году вы ушли в «Штутгарт». Могли ли вы остаться в «Зените»?

    – Да. Я мечтал уехать в Европу, и, возможно, если бы продлил контракт с «Зенитом», никогда не достиг бы своей мечты, то есть оказался бы точно в таком же положении, как сейчас Дзюба.

    По финансам я не рисковал, поскольку шел на повышение, в футбольном плане тоже выигрывал, так что решение было абсолютно оправданным.

    Повторюсь, я мог остаться в «Зените» и принципиально не возражал против продолжения карьеры в Петербурге, где, глядишь, стал бы трех-, четырехкратным чемпионом России. Зато никогда бы не поиграл в лучших лигах Европы – согласитесь, так себе альтернатива. Поэтому я выбрал такой путь и нисколько о нем не жалею.

    • Погребняк выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
    • С 2009 по 2012 год россиянин защищал цвета «Штутгарта».
    • Затем ещe поиграл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг», после чего вернулся на родину.

    Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: -171

      Alex_MI_5 9 минут назад

      Молодец, деревяшка! Обосрал другую деревяшку

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      Рейтинг: -1250

      зинет недоклуб 32 минуты назад

      хахахаххахах подколол дрочера дзюпу

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      Рейтинг: +9055

      paracetamol 32 минуты назад

      Ты знаешь, Паша, Зюба не бедствует, в отличие от тебя.

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      Рейтинг: +18852

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Выходит, Паша дрочил в Германии.

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      Рейтинг: +4732

      Томик 53 минуты назад

      Вот чуть не похвалил Пашу. В кои то веки выдал приличную фразу. Даже не знаю, как она у него в голове сформулировалась. НО...только сейчас, когда Дзюбу только ленивый не пинает. "Где тут Дзюбу пинают? Дайте и я пну!"

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      Рейтинг: +7050

      alp > Томик 52 минуты назад

      судя по Пашиной фразе, он не в курсе как дзюба вляпался...

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      Рейтинг: +4810

      Добрый Бобер > alp 46 минут назад

      Т.е. его случайно нашли на необитаемом острове, к которому не подведён интернет? )

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