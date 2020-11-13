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  • Погребняк – о переходе в «Штутгарт»: «Остался бы в «Зените» – не достиг бы мечты и был бы как Дзюба сейчас»

Погребняк – о переходе в «Штутгарт»: «Остался бы в «Зените» – не достиг бы мечты и был бы как Дзюба сейчас»

13 ноября 2020, 16:36
14

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, почему в свое время решился на трансфер из «Зенита» в «Штутгарт».

– В 2009 году вы ушли в «Штутгарт». Могли ли вы остаться в «Зените»?

– Да. Я мечтал уехать в Европу, и, возможно, если бы продлил контракт с «Зенитом», никогда не достиг бы своей мечты, то есть оказался бы точно в таком же положении, как сейчас Дзюба.

По финансам я не рисковал, поскольку шел на повышение, в футбольном плане тоже выигрывал, так что решение было абсолютно оправданным.

Повторюсь, я мог остаться в «Зените» и принципиально не возражал против продолжения карьеры в Петербурге, где, глядишь, стал бы трех-, четырехкратным чемпионом России. Зато никогда бы не поиграл в лучших лигах Европы – согласитесь, так себе альтернатива. Поэтому я выбрал такой путь и нисколько о нем не жалею.

  • Погребняк выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
  • С 2009 по 2012 год россиянин защищал цвета «Штутгарта».
  • Затем ещe поиграл в Англии за «Фулхэм» и «Рединг», после чего вернулся на родину.

Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Штутгарт Дзюба Артем Погребняк Павел
Комментарии (14)
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Томик
1605275147
Вот чуть не похвалил Пашу. В кои то веки выдал приличную фразу. Даже не знаю, как она у него в голове сформулировалась. НО...только сейчас, когда Дзюбу только ленивый не пинает. "Где тут Дзюбу пинают? Дайте и я пну!"
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DOCTOR PENALTY
1605275918
Выходит, Паша дрочил в Германии.
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paracetamol
1605276414
Ты знаешь, Паша, Зюба не бедствует, в отличие от тебя.
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MDAR
1605291094
Уважаю, если это искренне.
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Иван Петров 1986
1605292142
Это как? Работал бы руками.
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dinar7777dinar
1605292702
этот дворник правильно все говорит ! дрочуба никчемность !
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Сильвербой
1605292795
Ха-ха-ха
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Spirit_78
1605297677
Последний сезон Погребняка в Зените был чудовищным в плане игры и результативности, так что вряд ли вариант остаться вообще имел место.
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Hektor 84
1606131896
Опустил шлюбу))) ниже плинтуса
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