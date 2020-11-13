Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал об отношении к бывшим командам – «Спартаку» и «Зениту».
– Я заметил, что вы не праздновали взятие ворот своего бывшего клуба. Осознанное решение?
– На самом деле эмоции зашкаливали, у меня была масса идей, чтобы что-то сделать, но я боялся получить желтую карточку.
– Неужели «Спартак» для вас – по-прежнему нарицательное слово?
– Нет, нет, это совсем не касается «Спартака». Я просто хочу, чтобы «Урал» набирал очки, меня взяли для того, чтобы я помогал команде. «Спартак»? У меня к красно-белым ровное отношение. Вот сейчас лечу с болельщиками «Спартака» в Москву и, как видите, все хорошо!
– Что скажете болельщикам «Зенита»?
– А я вот только недавно напевал гимн «Зенита», когда петербуржцы играли с «Лацио». До сих пор перед глазами, как мы выходим на разминку под эту мелодию еще на «Петровском».
Очень дорожу тем временем, хочу выразить огромную благодарность за поддержку питерским болельщикам. «Зенит» навсегда останется в моем сердце.
- Погребняк – воспитанник «Спартака». В 25 матчах за красно-белых он забил пять мячей.
- За «Зенит» Погребняк провел 90 матчей, забил 39 голов.