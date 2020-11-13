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  • Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

13 ноября 2020, 12:48
7

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал об отношении к бывшим командам – «Спартаку» и «Зениту».

– Я заметил, что вы не праздновали взятие ворот своего бывшего клуба. Осознанное решение?

– На самом деле эмоции зашкаливали, у меня была масса идей, чтобы что-то сделать, но я боялся получить желтую карточку.

– Неужели «Спартак» для вас – по-прежнему нарицательное слово?

– Нет, нет, это совсем не касается «Спартака». Я просто хочу, чтобы «Урал» набирал очки, меня взяли для того, чтобы я помогал команде. «Спартак»? У меня к красно-белым ровное отношение. Вот сейчас лечу с болельщиками «Спартака» в Москву и, как видите, все хорошо!

– Что скажете болельщикам «Зенита»?

– А я вот только недавно напевал гимн «Зенита», когда петербуржцы играли с «Лацио». До сих пор перед глазами, как мы выходим на разминку под эту мелодию еще на «Петровском».

Очень дорожу тем временем, хочу выразить огромную благодарность за поддержку питерским болельщикам. «Зенит» навсегда останется в моем сердце.

  • Погребняк – воспитанник «Спартака». В 25 матчах за красно-белых он забил пять мячей.
  • За «Зенит» Погребняк провел 90 матчей, забил 39 голов.

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Урал Погребняк Павел
Комментарии (7)
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raritet
1605266771
Как ни крути , а Пашке досталось удовольствие быть частью команды и забивать МЮ. Как бы мы не стебались над его деревянностью, но свою функцию, он выполнил.
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САДЫЧОК
1605267092
Спартак о Погребняке..А , кто это ?....Если серьёзно , то так может говорить очень недалекий человек !
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Павелий
1605268974
Это единственный урод, который закончил прекрасную академию, а так к ней относится.
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вальтер 79
1605272027
пашка красава спасибо тебе и команде за 2007 год Зенит Чемпион
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Hektor 84
1606131648
Было бы ровно так не говорил бы. По ответам видно что Деревняк обиженка. Такая же обиженка как и Шлюба )))
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