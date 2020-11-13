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    Погребняк: «К «Спартаку» отношусь ровно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал об отношении к бывшим командам – «Спартаку» и «Зениту».

    – Я заметил, что вы не праздновали взятие ворот своего бывшего клуба. Осознанное решение?

    – На самом деле эмоции зашкаливали, у меня была масса идей, чтобы что-то сделать, но я боялся получить желтую карточку.

    – Неужели «Спартак» для вас – по-прежнему нарицательное слово?

    – Нет, нет, это совсем не касается «Спартака». Я просто хочу, чтобы «Урал» набирал очки, меня взяли для того, чтобы я помогал команде. «Спартак»? У меня к красно-белым ровное отношение. Вот сейчас лечу с болельщиками «Спартака» в Москву и, как видите, все хорошо!

    – Что скажете болельщикам «Зенита»?

    – А я вот только недавно напевал гимн «Зенита», когда петербуржцы играли с «Лацио». До сих пор перед глазами, как мы выходим на разминку под эту мелодию еще на «Петровском».

    Очень дорожу тем временем, хочу выразить огромную благодарность за поддержку питерским болельщикам. «Зенит» навсегда останется в моем сердце.

    • Погребняк – воспитанник «Спартака». В 25 матчах за красно-белых он забил пять мячей.
    • За «Зенит» Погребняк провел 90 матчей, забил 39 голов.

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3720

      Павелий 8 минут назад

      Это единственный урод, который закончил прекрасную академию, а так к ней относится.

      0
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      Рейтинг: +5464

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Спартак о Погребняке..А , кто это ?....Если серьёзно , то так может говорить очень недалекий человек !

      0
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      Рейтинг: +2739

      raritet 45 минут назад

      Как ни крути , а Пашке досталось удовольствие быть частью команды и забивать МЮ. Как бы мы не стебались над его деревянностью, но свою функцию, он выполнил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10463

      alarm 2 часа назад

      за хрюканов очень стыдно пашке, видно же. еле сбежал от тарасофских гомосеков и сделал карьеру, что редкость. позор рылам!

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