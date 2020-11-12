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    Адвокат избитого Широковым арбитра: «Мы подали жалобу по поводу переквалификации дела»

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, сообщил об обращении в Генеральную прокуратуру.

    «Мы с Никитой подали жалобу по поводу переквалификации дела», – сказал адвокат.

    • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
    • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4711

      Томик 22 минуты назад

      Так он не в сизо ещё? Ведь опасность для окружающих явно представляет. Может подлечили уже? Или то, что он трезвый был(?) в момент физического контакта с судьёй - всё оправдывает? Кокорин махнул стулом неуклюже и четверо получили реальный срок. Давайте и этого по этапу.

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      Рейтинг: +13116

      derrik2000 2 часа назад

      Корешок Добровинского, адвоката потерпевшей стороны в деле Ефремова, которого вместе с Пашаевым лишили адвокатского статуса на один год, по-моему, старается по-полной "выжать" бабла из ентого арбитра и ему по хрен, что нормальные правоведы (не из Москвы, естественно) уже РЖУТ над его "ВЫСОКОЮРИДИЧЕСКИМИ гипотезами": ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, а пиар остаётся.
      Но я, например, ни за что и никогда не порекомендую этого разводилу кому-то из своих знакомых, проживающих в Москве.

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