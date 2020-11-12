Адвокат избитого Широковым арбитра: «Мы подали жалобу по поводу переквалификации дела»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, сообщил об обращении в Генеральную прокуратуру.

«Мы с Никитой подали жалобу по поводу переквалификации дела», – сказал адвокат.