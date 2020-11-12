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  • Адвокат избитого Широковым арбитра: «Мы подали жалобу по поводу переквалификации дела»

Адвокат избитого Широковым арбитра: «Мы подали жалобу по поводу переквалификации дела»

12 ноября 2020, 12:14
3

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, сообщил об обращении в Генеральную прокуратуру.

«Мы с Никитой подали жалобу по поводу переквалификации дела», – сказал адвокат.

  • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
  • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (3)
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derrik2000
1605175158
Корешок Добровинского, адвоката потерпевшей стороны в деле Ефремова, которого вместе с Пашаевым лишили адвокатского статуса на один год, по-моему, старается по-полной "выжать" бабла из ентого арбитра и ему по хрен, что нормальные правоведы (не из Москвы, естественно) уже РЖУТ над его "ВЫСОКОЮРИДИЧЕСКИМИ гипотезами": ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, а пиар остаётся. Но я, например, ни за что и никогда не порекомендую этого разводилу кому-то из своих знакомых, проживающих в Москве.
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Томик
1605184217
Так он не в сизо ещё? Ведь опасность для окружающих явно представляет. Может подлечили уже? Или то, что он трезвый был(?) в момент физического контакта с судьёй - всё оправдывает? Кокорин махнул стулом неуклюже и четверо получили реальный срок. Давайте и этого по этапу.
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Синитсосит
1605191939
странное дело, почему его ещё не наказали, хотя бы условку, побои то есть, за драку статья, ну и штраф так как на ютубе отличился, почему реально одним сажают, при чём так таковой прям уж сильной драки то и не было там, а тут ногой лежачего, видимо не постеснялся соснуть у кого надо
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