Адвокат избитого Широковым арбитра: «Мы подали жалобу по поводу переквалификации дела»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, сообщил об обращении в Генеральную прокуратуру.
«Мы с Никитой подали жалобу по поводу переквалификации дела», – сказал адвокат.
- Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
- Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
- Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).
Источник: Sport24