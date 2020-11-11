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    Соболев: «Если в РПЛ звезда – Соболев, то в Европе – Месси. Там другой уровень футбола»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разнице между РПЛ и топовыми европейскими чемпионатами.

    — Сейчас все радуются, что уехал Миранчук. Но он не играет. Головина уже два года не слышно, не видно. Тебе не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета?

    — Нет. Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там – Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.

    Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.

    У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      ajax707 25 минут назад

      звезды ???

      0
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      Рейтинг: +18806

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Бомбардир, добавьте в заголовке перед фамилией Соболев слово условный, а то уссаться можно от такого сравнения. )))

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