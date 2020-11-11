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  • Соболев: «Если в РПЛ звезда – Соболев, то в Европе – Месси. Там другой уровень футбола»

Соболев: «Если в РПЛ звезда – Соболев, то в Европе – Месси. Там другой уровень футбола»

11 ноября 2020, 18:33
19

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разнице между РПЛ и топовыми европейскими чемпионатами.

— Сейчас все радуются, что уехал Миранчук. Но он не играет. Головина уже два года не слышно, не видно. Тебе не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета?

— Нет. Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там – Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.

Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.

У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую.

  • В 14 матчах этого сезона на счету Соболева шесть голов.

Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее»

Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Месси Лионель Соболев Александр
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1605109604
Бомбардир, добавьте в заголовке перед фамилией Соболев слово условный, а то уссаться можно от такого сравнения. )))
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NewLife
1605112274
Раскручивают неопытного парнишу журналюги. Поучился бы у Джикии, как с ними разговаривать, а то совсем станешь посмешищем.
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O-Z
1605113818
Развелось соболевых, да не одного нормального. одни балабольства
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derrik2000
1605116881
А с каких это яиц Соболев в РПЛ - звЯзда??? Был бы там, например, Халк или Кураньи, то - да, я бы сказал для нашей лиги это звёзды. А ты-то куда прёшь, деревня?! Сначала как следует ИГРАТЬ научись, а уж потом что-то балаболь о звёздах в РПЛ...
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САДЫЧОК
1605117497
Пока Соболев- обычка ! А , то что много говорит-это плохо !
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Derzkiy1
1605117613
кто такой соболев? блогер с ютуба?
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ЮНик
1605119322
Хороший футболист и адекватный порядочный человек. Не дебил, как кое-кто. Удачи тебе в футбольной карьере! Верю в тебя!
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Garrincha58
1605119568
все эти звёзды если бы не лимит играли бы в ФНЛ, а не в Москве с миллионами евро
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Semargl18
1605120736
Люди читать не научились... УСЛОВНО Соболев... ребят учитесь читать... И да Миранчук там суперсаб а Головин тоже не на жопе ровно сидит..
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kupryaev
1605133645
10.09.2019 Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из «Крыльев», если поступит вариант из АПЛ» 31.01.2020 – Мне кажется, мечта любого футболиста играть в Англии. 12.02.2020 — Ставите перед собой цель уехать туда в будущем? — Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть еще и в Германии, Испании или Италии. Но мечта — попробовать себя в Англии, — сказал Соболев. 23.04.2020 Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чего мечтает добиться в футболе. «Можно сказать, что мечта – поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на футбольном поле. 23.05.2020 Соболев – о Москве: «Большой город, много возможностей» 11.11.2020 У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую. Начало конца....когда призвание становится просто работой,а мечты растворяются в суете большого города
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