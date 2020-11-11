Соболев: «Если в РПЛ звезда – Соболев, то в Европе – Месси. Там другой уровень футбола»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разнице между РПЛ и топовыми европейскими чемпионатами.

— Сейчас все радуются, что уехал Миранчук. Но он не играет. Головина уже два года не слышно, не видно. Тебе не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета?

— Нет. Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там – Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.

Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.

У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую.

В 14 матчах этого сезона на счету Соболева шесть голов.

Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее»

Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»