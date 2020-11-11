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    Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о соперничестве с «Зенитом» и ЦСКА.

    — Ты никогда не скрывал, что в детстве не болел за «Спартак». А за кого?

    — Да ни за кого. Все равно было. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», кто в еврокубках играл, за них болел. Как не переживать за нашу команду? И за ЦСКА тоже болею, когда они в Европе играют, даже несмотря на то, что с ними у «Спартака» на 100 процентов главное противостояние.

    — А как же «Зенит»? Они ведь называют матч со «Спартаком» главным в России.

    — Нет, «Зенит» — это просто большой матч, а с ЦСКА — настоящее дерби.

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • ЦСКА – первый. «Зенит» – второй.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18008

      bset 4 минуты назад

      Все правильно. В РПЛ мы непримиримые соперники, а в Европе гребем в одной лодке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1058

      Стыдно за зенит 18 минут назад

      Правильно сказал, ЦСКА-Спартак - настоящее дерби и главный матч страны!
      А грязные бомжи - выскочки из пердива при поддержке воровской власти.
      Их главные матчи с Сочи и Оренбургом.

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