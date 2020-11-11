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  • Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»

Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»

11 ноября 2020, 15:51
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о соперничестве с «Зенитом» и ЦСКА.

— Ты никогда не скрывал, что в детстве не болел за «Спартак». А за кого?

— Да ни за кого. Все равно было. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», кто в еврокубках играл, за них болел. Как не переживать за нашу команду? И за ЦСКА тоже болею, когда они в Европе играют, даже несмотря на то, что с ними у «Спартака» на 100 процентов главное противостояние.

— А как же «Зенит»? Они ведь называют матч со «Спартаком» главным в России.

— Нет, «Зенит» — это просто большой матч, а с ЦСКА — настоящее дерби.

  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
  • ЦСКА – первый. «Зенит» – второй.

Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр
Комментарии (9)
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vladimir-7
1605102180
Всё верно, даже после того, как Федун попугал РФС, что уведет команду с поля, Е.Гинер высказался, что этого допустить нельзя и он представить себе не может, что этого дерби не будет. А мы тоже болеем за команды, играющие в ЕК.
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bzfar
1605106293
И пора бы болелам этого бомбардира понять, что болеть надо за свою команду, а не против других. А за пределами страны за все клубы! Нравится это или нет, но они наши родные, даже если показывают футбол... так себе. Но других у нас нет. Я лично рад, что у моего клуба есть такие соперники в РПЛ как Зенит, ЦСКА и все остальные клубы!!!
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erma
1605107133
Только в наше стране болеют за другие клубы когда они играют в Европе (хотя Дзюба вякал, что у нас не поддерживают другие клубы). Если я предложу болельшику МЮ поболеть за Тоттенхэм когда он играет с Реалом, то он либо застрелится сам, либо застрелит меня.
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Hektor 84
1605169346
Проблема синита в том, что спартачи матчи против синита не считают главными. Главный матч страны на все времена был и будет Спартак- ЦСКА!!! А с синитом это так один из. И так считают все болелы, кроме питерских. Ну их ожидания это их проблемы))))
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