Соболев: «Болею за ЦСКА, когда они в Европе играют. Как не переживать за нашу команду?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о соперничестве с «Зенитом» и ЦСКА.

— Ты никогда не скрывал, что в детстве не болел за «Спартак». А за кого?

— Да ни за кого. Все равно было. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», кто в еврокубках играл, за них болел. Как не переживать за нашу команду? И за ЦСКА тоже болею, когда они в Европе играют, даже несмотря на то, что с ними у «Спартака» на 100 процентов главное противостояние.

— А как же «Зенит»? Они ведь называют матч со «Спартаком» главным в России.

— Нет, «Зенит» — это просто большой матч, а с ЦСКА — настоящее дерби.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

ЦСКА – первый. «Зенит» – второй.

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