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    Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    — Почему ты ушел от конфликта с Дзюбой? Понимаешь, какой мог быть хайп на вашем противостоянии?

    — Мое дело — играть в футбол. Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

    — Теперь вас можно назвать друзьями?

    — Друзьями, наверное, нет. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше.

    — Но у тебя изменилось к нему отношение? Раньше в тусовке говорили: «Вот, Соболев не любит Дзюбу».

    — Да хватит уже. Я же играл в Самаре, когда меня первый раз вызвали — мы нормально пообщались. В аэропорту еще сидели, ждали рейс, пили кофе. И сейчас в сборной нормально общаемся. Не было какого-то глобального конфликта.

    Никто не говорил, что нужно позвонить Дзюбе. Станислав Саламович просто сказал, что нужно этот конфликт уладить, что самое верное решение — созвониться и пообщаться. Я уже понял для себя, что не нужно публично что-то высказывать, если есть какие-то претензии к человеку. Есть телефон — набрал и решил.

    — Ты всегда говорил, что ты и Дзюба — два абсолютно разных нападающих, у вас разные качества. Назови главные отличия.

    — Он по большей части играет в штрафной. Хотя, в принципе, я то же самое делаю. Но если взять мой гол «Ахмату», мне кажется — не в обиду Дзюбе — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать, в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее.

    — Думаешь, ты техничнее Дзюбы?

    — Наверное, да.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии33
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      Рейтинг: +942

      Олег1204 23 минуты назад

      Рукастый более, накаченный на руку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15827

      slavutiq70 36 минут назад

      Хватит уже языком чесать,тренируйся лучше,,,как балерина стал падать от любого контакта,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2644

      Semenycch 39 минут назад

      Это придурок даже не понимает, что он пустое место, по сравнению с Дзюбой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      silver29 45 минут назад

      Эх Соболев, даже не стремись к технике дрочубы ((((

      4
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      Рейтинг: +1181

      Спартак гуно знают все 49 минут назад

      Я даже не знаю его.
      На фиг брать у него интервью?
      =))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      Ловкий Бубен 1 час назад

      нее -еее Дзюба и потехничнее и помощнее, но не настолько как Заболотный и не такой техничный как Ерохин

      0
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      Рейтинг: -1018

      Бoрат 1 час назад

      Люди , подскажите - когда у Дзюбы день рождения . Хочу сделать подарок кумиру :
      " Японские ученые из Университета Гифу решили помочь одиноким соотечественникам почувствовать себя увереннее и ощутить человеческое присутствие рядом.
      Для тех, кто слишком много работает и не имеет романтического партнера, специалисты разработали специальную РОБОРУКУ, которая должна подарить мужчинам чувство комфорта и близости " . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +16127

      silver29 > Бoрат 46 минут назад

      22 августа, но если товар качественный можешь подарить завтра , во "всемирный день качества" )))

      2
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      Рейтинг: +2143

      Nerlinger 1 час назад

      Оба те ещё технари, прям бразильцы Дзюбинья и Соболинья

      5
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      Рейтинг: +2225

      Derzkiy1 2 часа назад

      Соболев хорошо играет ?

      0
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      Рейтинг: +3648

      Cleaner 2 часа назад

      Соболев только ЯЗЫКОМ потехничнее мелет.

      5
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      Рейтинг: -1018

      Бoрат > Cleaner 1 час назад

      По технике языка , ему Дзюба фору даст и весьма большую . Гыгыгы .

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