Соболев – о Дзюбе: «Он более мощный, а я потехничнее»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Почему ты ушел от конфликта с Дзюбой? Понимаешь, какой мог быть хайп на вашем противостоянии?

— Мое дело — играть в футбол. Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

— Теперь вас можно назвать друзьями?

— Друзьями, наверное, нет. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше.

— Но у тебя изменилось к нему отношение? Раньше в тусовке говорили: «Вот, Соболев не любит Дзюбу».

— Да хватит уже. Я же играл в Самаре, когда меня первый раз вызвали — мы нормально пообщались. В аэропорту еще сидели, ждали рейс, пили кофе. И сейчас в сборной нормально общаемся. Не было какого-то глобального конфликта.

Никто не говорил, что нужно позвонить Дзюбе. Станислав Саламович просто сказал, что нужно этот конфликт уладить, что самое верное решение — созвониться и пообщаться. Я уже понял для себя, что не нужно публично что-то высказывать, если есть какие-то претензии к человеку. Есть телефон — набрал и решил.

— Ты всегда говорил, что ты и Дзюба — два абсолютно разных нападающих, у вас разные качества. Назови главные отличия.

— Он по большей части играет в штрафной. Хотя, в принципе, я то же самое делаю. Но если взять мой гол «Ахмату», мне кажется — не в обиду Дзюбе — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать, в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее.

— Думаешь, ты техничнее Дзюбы?

— Наверное, да.