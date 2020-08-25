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  • «У них есть неприязнь». Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой

«У них есть неприязнь». Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой

25 августа 2020, 17:31
136

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в национальную команду.

«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь.

Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации», – сказал Черчесов.

  • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (136)
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Хейтер Аларм
1598366024
До чего дожили - из-за какого-то дерева в сборную вызывают людей не по спортивному принципу!
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vladimir-7
1598367825
Соболев набирает обороты и является кандидатом в сборную РФ и ему нечего закрывать тему, его место в сборной и если какой-то Дзюба недоволен игрой Соболева, то может отправляться из состава сборной и не ему решать кого приглашать, а кого нет в сборную.
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Каратель помойников
1598369485
Дровяной зюпа просто возомнил о себе невесть что. Зюпа в возрасте Соболева по средам шлялся,да по карманам шарил в раздевалках.не понимаю Черчесова,гнать полено играющее жопой и делов
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Hektor 84
1598370328
Позорище!!! И это говорит главный тренер сборной! Тренер импотент и сборную такую же собрал. Обыгрывать Египет и сан Марино, на большее не способны.
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kvm
1598370612
уссатый стас тоже стал секс-партнёром шлюбы?
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AЛЕКС73
1598370623
Что это за тренер сборной,что не сможет разрулить типа конфликт... Это что Соболев должен с Дзюбой вопрос решать ))) цирк ! Думаю что при Бескове,Лобановском,Тарасове о такой ситуации даже подумать нельзя было...
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Hektor 84
1598371740
Нормальный тренер вызвал бы обоих в сборную и провел беседу. Если не помогло разрешить ситуацию то не вызывал бы обоих. Тренер на то и тренер, должен объединять общей идеей и гасить конфликты, а не самоустраняться. Тем более в сборной, куда приезжают футболисты из разных команд. Почти все футболисты играют в РПЛ, и у многих могут остаться какие то обиды после игр чемпионата. А в сборной они должны забывать обо всём, на то и тренер. Но к сожалению у нашей сборной тренер импотент, не способен что то решать.
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_Marqella_
1598371778
Двое одноплановых нападающих не нужны в сборной, ну а Дзюба бесспорно сильней Соболева, вот итог, спартаковец мимо сборной...
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alll-1
1598372971
ну и какой ты тренер после этого ? у одного на поводу пошел ,не вызвав другого. так и скажи зассал против газпрома вякнуть
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Spartak Piter
1598442055
Зянитку Шлюбу после нытья успокаивают членовой терапией и обещают, что настоящего мужчину Соболева не возьмут в сбродную.
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