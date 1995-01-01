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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «У них есть неприязнь». Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в национальную команду.

    «Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь.

    Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации», – сказал Черчесов.

    • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии79
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      Рейтинг: +3651

      Каратель 2 минуты назад

      Дровяной зюпа просто возомнил о себе невесть что. Зюпа в возрасте Соболева по средам шлялся,да по карманам шарил в раздевалках.не понимаю Черчесова,гнать полено играющее жопой и делов

      -3
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      Рейтинг: +2226

      Гавроша > Каратель 36 секунд назад

      Ты прав - только уйдя из поганого спартака великий Дзюба стал величайшим футболистом России!!!

      1
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      Рейтинг: +273

      Бывший спартаковец 3 минуты назад

      Стыдно за вонючую тарасовку!

      1
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      Рейтинг: +1814

      Из Твери Леха 5 минут назад

      Они разве могут играть в одном составе? Оба форварда, рассчитанных на верховую борьбу.

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      Рейтинг: +8325

      ilichkadr 7 минут назад

      Чабан что-то мутит.........то ему Денисов дорогу перешёл, теперь Соболев чем-то не устраивает. Как-то не хорошо получается.

      0
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      Рейтинг: +163

      BRAZILES 8 минут назад

      ненаде соболеву ехать в сборную--------пока тренер черчесов

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      Рейтинг: +3799

      "supermax" 9 минут назад

      пусть питераст чуба играет в сборной...а соболь спартаку нужнее отдохнувшим

      1
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      Рейтинг: +1366

      acor94 10 минут назад

      Надо в Зенит Кавани бесплатно подписать, чтоб дзюба наконец узнал какие могут быть соперники за позицию, а не на школьников выпендриваться.

      0
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      Рейтинг: +3863

      ЮНик 11 минут назад

      Черчесов рад до безумия, что Дзюба соизволил его самого вызвать в сборную. Дзюба, он такой!!! Не особо жалует тренеришек!!!

      0
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      Рейтинг: +1417

      BANNIKOV1970 15 минут назад

      ты должен быть мудрее,а ты опять про детский сад,кто первый кто последний.

      0
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      Рейтинг: +7628

      alarm 19 минут назад

      напоминаю, что сборная без хряков (не считая парочки, подающих мячи) показала лучший результат в своей истории на чм. хорошая практика, одобряю. гы-гы

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      Рейтинг: +2088

      ziborock > alarm 6 минут назад

      Вот только в совокупности спартаковцы сыграли 15 игр а зенитовцы 11!))) А теперь посчитай сколько спартаковцев было на бронзовом Евро и сколько они мячей забили!)))

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      Рейтинг: +2226

      Гавроша > ziborock 4 минуты назад

      Срало прикрой!!!

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      Рейтинг: +2226

      Гавроша > alarm 2 минуты назад

      За мазутных отродий как стыдно!!!

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