«У них есть неприязнь». Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в национальную команду.

«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь.

Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации», – сказал Черчесов.