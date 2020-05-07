Соболев: «Никак не отношусь к Дзюбе. Не нравятся сравнения с ним – мы разные»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, играющий на правах аренды за «Спартак», высказал свое мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Отношусь к нему никак, нейтрально. Сравнения в плане игры мне не нравятся– мы разные с ним футболисты. Я не такой высокий, как кажется. Везде пишут, что мой рост 1,95 метра, но я – 1,91.

Почему Дзюба не поддержал Кокорина после драки в «Кофемании»? Никто не просил, чтобы Дзюба сказал, что они невиновны. Нужно было просто что-то сказать. Если они такие друзья, то, думаю, хороший друг поддержал бы.

Если говорить о нас троих, то на первом месте, конечно, Дзюба. Если смотреть на статистику. В плане игры он сейчас в порядке. Потом идет Кокора, а потом уже я», – сказал Соболев.