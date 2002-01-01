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    Соболев: «Никак не отношусь к Дзюбе. Не нравятся сравнения с ним – мы разные»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, играющий на правах аренды за «Спартак», высказал свое мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

    «Отношусь к нему никак, нейтрально. Сравнения в плане игры мне не нравятся– мы разные с ним футболисты. Я не такой высокий, как кажется. Везде пишут, что мой рост 1,95 метра, но я – 1,91.

    Почему Дзюба не поддержал Кокорина после драки в «Кофемании»? Никто не просил, чтобы Дзюба сказал, что они невиновны. Нужно было просто что-то сказать. Если они такие друзья, то, думаю, хороший друг поддержал бы.

    Если говорить о нас троих, то на первом месте, конечно, Дзюба. Если смотреть на статистику. В плане игры он сейчас в порядке. Потом идет Кокора, а потом уже я», – сказал Соболев.

    • Дзюба в этом сезоне РПЛ идет на первом месте в списке бомбардиров – на его счету 13 мячей.
    • Соболев успел провести за «Спартак» четыре матча, в которых сделал два ассиста.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3876

      vladik12 11 минут назад

      Конечно. Он шлюха, ты - нет.

      0
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      Рейтинг: +2289

      alarm 51 минуту назад

      если игрок по доброй воле идёт в спартаг - то это о много говорит. дезеувы, баня, унижение. всё ведь знал заранее - и всё равно выбрал. гыгы.

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      Рейтинг: +969

      РМЗ 1 час назад

      Соболь гораздо техничнее и быстрее

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      Рейтинг: +3022

      Борат 1 час назад

      Ну конечно, ты ноунэйм, зеротитули ! Гыгы

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      Рейтинг: +797

      New Life 1 час назад

      И это еще мягко сказано.

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