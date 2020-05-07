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  • Соболев: «Никак не отношусь к Дзюбе. Не нравятся сравнения с ним – мы разные»

Соболев: «Никак не отношусь к Дзюбе. Не нравятся сравнения с ним – мы разные»

7 мая 2020, 16:25
6

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, играющий на правах аренды за «Спартак», высказал свое мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Отношусь к нему никак, нейтрально. Сравнения в плане игры мне не нравятся– мы разные с ним футболисты. Я не такой высокий, как кажется. Везде пишут, что мой рост 1,95 метра, но я – 1,91.

Почему Дзюба не поддержал Кокорина после драки в «Кофемании»? Никто не просил, чтобы Дзюба сказал, что они невиновны. Нужно было просто что-то сказать. Если они такие друзья, то, думаю, хороший друг поддержал бы.

Если говорить о нас троих, то на первом месте, конечно, Дзюба. Если смотреть на статистику. В плане игры он сейчас в порядке. Потом идет Кокора, а потом уже я», – сказал Соболев.

  • Дзюба в этом сезоне РПЛ идет на первом месте в списке бомбардиров – на его счету 13 мячей.
  • Соболев успел провести за «Спартак» четыре матча, в которых сделал два ассиста.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Крылья Советов Дзюба Артем Кокорин Александр Соболев Александр
Комментарии (6)
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New Life
1588858331
И это еще мягко сказано.
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РМЗ
1588859394
Соболь гораздо техничнее и быстрее
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vladik12
1588863304
Конечно. Он шлюха, ты - нет.
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valkam72
1588866556
Вот такой шлюба друг кокорину. Зассал что нибудь сказать.
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paracetamol
1588920267
Да тебя и сравнивать с Зюбой как-то неприлично. Забил десяток голов в КС, а в свинарнике опять пустой. Что дальше - никто не знает!
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