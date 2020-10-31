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    ЭСК РФС: Мешков не должен был удалять Хаджикадунича в матче со «Спартаком»

    Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова на матче 13-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (1:0).

    Комиссия постановила, что судья ошибочно вынес предупреждение защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте. Эта желтая карточка стала для футболиста второй в матче.

    «Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности.

    Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – сказали в комиссии.

    Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4833

      NewLife 14 минут назад

      Его не просто удалять надо было, а надеть наручники и направить на воронке в участок. Хачатурянц совсем закусил удила, что-то бомжатня в РФС разволновалась.

      0
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      Рейтинг: +189

      Sanirin79 1 час назад

      Я охреневаю с объснения ЭСК: неумышленно чуть ногу не оторвал, игрок не хотел нанести травму, слегка ударил,рафик вообще не виноват... такое ощущение что в этой комиссии сидят чуваки с ММА...

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      Рейтинг: +1276

      Nevsky_RU 1 час назад

      Вот это поворот)) Федун всё поддувает под чемпионство.
      Ска)) каждый тур по 2-3 определяющие ошибки в пользу Спама. Удаления, голы, пенальти))
      Не разумней бы было игроков нормальных прикупить?))

      3
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      Рейтинг: +8978

      JTherry 1 час назад

      если и Мешкова отстранят от судейства, кто же тогда судить матчи будет?) Григорьянца надо отстранять пожизненно, за помощь Вилкову со свистком в матче Красносдар-Рубин, что не уличил того во лжи в первое рассмотрение эпизода...

      2
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      Рейтинг: +4676

      Томик 1 час назад

      Да он его на третий момент уже по совокупности(не считая первой жёлтой) отправил отдыхать. ***** какую-то мелят. Где про толчок в спину и удар по ногам игрока "Спартака" в матче с "Уралом" и последующий гол??

      3
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      Рейтинг: +7027

      alp 1 час назад

      мешков оказался сговорчивее вилкова и безбородова....

      2
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      Рейтинг: +2637

      Semenycch 2 часа назад

      Судейские "ошибки" в пользу Спартака заколебали уже!

      3
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      Рейтинг: +8993

      Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

      Про судейские ошибки в пользу Зенита ничего не хочешь написать ?

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      Рейтинг: +189

      Sanirin79 > Persona_non_Grata 57 минут назад

      У него память короткая. Он забыл уже про них

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      Рейтинг: +782

      Землякруглая > Persona_non_Grata 10 минут назад

      В пользу сенита ошибок не существует.

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