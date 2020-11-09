ЭСК РФС: Мешков не должен был удалять Хаджикадунича в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова на матче 13-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:0).

Комиссия постановила, что судья ошибочно вынес предупреждение защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте. Эта желтая карточка стала для футболиста второй в матче.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности.

Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – сказали в комиссии.

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