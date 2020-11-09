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  • ЭСК РФС: Мешков не должен был удалять Хаджикадунича в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС: Мешков не должен был удалять Хаджикадунича в матче со «Спартаком»

9 ноября 2020, 16:56
23

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова на матче 13-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (1:0).

Комиссия постановила, что судья ошибочно вынес предупреждение защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте. Эта желтая карточка стала для футболиста второй в матче.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности.

Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – сказали в комиссии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Хаджикадунич Деннис
Комментарии (23)
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Томик
1604931657
Да он его на третий момент уже по совокупности(не считая первой жёлтой) отправил отдыхать. ***** какую-то мелят. Где про толчок в спину и удар по ногам игрока "Спартака" в матче с "Уралом" и последующий гол??
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JTherry
1604932185
если и Мешкова отстранят от судейства, кто же тогда судить матчи будет?) Григорьянца надо отстранять пожизненно, за помощь Вилкову со свистком в матче Красносдар-Рубин, что не уличил того во лжи в первое рассмотрение эпизода...
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Nevsky_RU
1604933345
Вот это поворот)) Федун всё поддувает под чемпионство. Ска)) каждый тур по 2-3 определяющие ошибки в пользу Спама. Удаления, голы, пенальти)) Не разумней бы было игроков нормальных прикупить?))
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Sanirin79
1604933517
Я охреневаю с объснения ЭСК: неумышленно чуть ногу не оторвал, игрок не хотел нанести травму, слегка ударил,рафик вообще не виноват... такое ощущение что в этой комиссии сидят чуваки с ММА...
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NewLife
1604936869
Его не просто удалять надо было, а надеть наручники и направить на воронке в участок. Хачатурянц совсем закусил удила, что-то бомжатня в РФС разволновалась.
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Avitaminoz
1604938064
Я вот тут подумал. А может ну его.. судей на матчи назначать? Вот есть у нас всякие комиссии. Пусть они уже ПОСЛЕ матча разбирают все моменты. И карточки приходят игрокам уже после игры. Ну а что? Им можно нести чушь а мне нет?
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zigbert
1604940387
Вспомнили своевременно,когда уже сыгран 14й тур.
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СвинкаСправедливости
1604942530
Он его должен был удалять в первом тайме. Там причин хватало.
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ivany4
1604947666
Очередной "опус" Экспертно-судейской комиссии РФС говорит лишь об одном - полной неспособности судейского корпуса выполнять свои обязанности. Пора принимать меры к руководству судейским корпусом.
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Томик
1604947833
Высасывают из пальца скандалы со "Спартаком". Этого мало, видимо - подтянули Дзюбу. А в это время цска тихо тихо и без единого скандала отрывается от остальных. И никаких проблем. И желтая Айртону вместо пенальти, и отмена желтой Карпову...ничего нет, никто не обсуждает - никому не надо. Всё ведь честно в каждой игре. Просто прицепили к трактору и тихо везут, скандаля о "Спартаке". В каждом матче у цска тухло, но никто не обсуждает на тв, Федотов не видит этих матчей. Михалыч - лучший тренер, всё заслуженно. Опять поделили места.
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