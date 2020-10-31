ЭСК РФС: Мешков не должен был удалять Хаджикадунича в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова на матче 13-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:0).

Комиссия постановила, что судья ошибочно вынес предупреждение защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте. Эта желтая карточка стала для футболиста второй в матче.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности.

Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – сказали в комиссии.

75' минута, Спартак – РостовМешков выдумал 2-ю ЖК игроку ФК «Ростов» (Хаджикадунич). #СпартакРостов pic.twitter.com/78UZfBd9t7 — Игорь Федотов (@fedotov1006) October 31, 2020

Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»