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  • Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

31 октября 2020, 20:34
18

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением арбитра матча 13-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу.

«Мешков выдумал вторую желтую карточку игроку «Ростова», – написал Федотов в социальной сети.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
  • «Спартак» впервые в сезоне РПЛ не забил.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Хаджикадунич Деннис Федотов Игорь
Комментарии (18)
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sobaka120982
1604167351
Ну так красиво делают)))) все проплачено и в данном случае даже это не помогает
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paracetamol
1604167567
Не выдумано, а проплачено! На полиграф свистуна!
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DOCTOR PENALTY
1604168548
75 я минута - позор нашего футбола. Соболев тупо подставил свою грязную жопу и мешком упал на траву, а судья Мешков ни за что дал красную. С этой минуты не хотелось болеть за Спартак, хотя это мой любимый клуб.
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vlad1969
1604168920
соглашусь, не было желтой! фол да.
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xakep01
1604169007
ахаха, ну а как еще играть, как в чемпионский год, только за счет судей и подставления жопы. Когда там пердун уже снимет команду?
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АЛЕКС 58
1604171304
Красиво Соболь падал. Даже жопу вверх подкинул!
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GoLenaStop
1604179411
С такой жопой может сравниться только жопа Бздюбы.... Только, как ни крути, - все равно ЖОПА!.... Хи...
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Бухбух
1604194819
Соболеву во время матча нужно лицо попроще делать и почаще бить по воротам соперников.
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Чехов на Садовой
1604195940
Последствия того, когда ''из грязи в князи'' . Кружится не только голова но и жопа. Играл бы лучше, а не подставлялся, так и на грех напросится не долго!
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Ганнибал Лектор
1604211633
Все равно недоработал - надо было еще пару левых пеналей в ворота поставить - тогда бы опять писали про фантастическую игру спартака, про потрясающего тренера Тедеско и про чемпионский дух. А так федун подумает, может опять повыступать, поплакать на публику об отвратительном судействе?
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