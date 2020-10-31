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    Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением арбитра матча 13-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу.

    «Мешков выдумал вторую желтую карточку игроку «Ростова», – написал Федотов в социальной сети.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
    • «Спартак» впервые в сезоне РПЛ не забил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18707

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      75 я минута - позор нашего футбола. Соболев тупо подставил свою грязную жопу и мешком упал на траву, а судья Мешков ни за что дал красную. С этой минуты не хотелось болеть за Спартак, хотя это мой любимый клуб.

      0
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      Рейтинг: +8893

      paracetamol 21 минуту назад

      Не выдумано, а проплачено! На полиграф свистуна!

      5
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      Рейтинг: +2084

      sobaka120982 24 минуты назад

      Ну так красиво делают)))) все проплачено и в данном случае даже это не помогает

      3
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      Рейтинг: +4935

      nik55 36 минут назад

      он в 1 тайме наиграл на 2 желтые

      -1
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      Рейтинг: +2084

      sobaka120982 > nik55 16 минут назад

      Ха ха ха))) смеюсь

      2
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      Рейтинг: +9956

      alarm 39 минут назад

      позор рылам!

      5
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      Рейтинг: +2308

      Genz 45 минут назад

      Федот - да не тот. Пусть идёт на.х.у.й. я болею не за Спартак
      Но второе нарушение - черт наступил на пол стопы Соболеву. А первое нарушение , даже спора ни кого нет.

      -1
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      Рейтинг: +1238

      Play > Genz 39 минут назад

      Я болею за Спартак больше двадцати лет. На какие там пол стопы наступили Соболеву? Ты тот матч смотрел? Соболев это позор футбола, он на поле выходит не играть, а падать.

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