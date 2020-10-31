Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением арбитра матча 13-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу.
«Мешков выдумал вторую желтую карточку игроку «Ростова», – написал Федотов в социальной сети.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
- «Спартак» впервые в сезоне РПЛ не забил.
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Источник: твиттер Игоря Федотова