Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением арбитра матча 13-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу.

«Мешков выдумал вторую желтую карточку игроку «Ростова», – написал Федотов в социальной сети.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).

«Спартак» впервые в сезоне РПЛ не забил.