Арбитр Федотов: «Удаление Хаджикадунича в матче со «Спартаком» выдумано»

75 я минута - позор нашего футбола. Соболев тупо подставил свою грязную жопу и мешком упал на траву, а судья Мешков ни за что дал красную. С этой минуты не хотелось болеть за Спартак, хотя это мой любимый клуб.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением арбитра матча 13-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу.
«Мешков выдумал вторую желтую карточку игроку «Ростова», – написал Федотов в социальной сети.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
- «Спартак» впервые в сезоне РПЛ не забил.
75' минута, Спартак – РостовМешков выдумал 2-ю ЖК игроку ФК «Ростов» (Хаджикадунич). #СпартакРостов pic.twitter.com/78UZfBd9t7— Игорь Федотов (@fedotov1006) October 31, 2020