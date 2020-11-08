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  • Baza: у Дзюбы взломали телефон, игрок был готов к публикации личного видео

Baza: у Дзюбы взломали телефон, игрок был готов к публикации личного видео

8 ноября 2020, 15:17
83

Личным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы завладели хакеры. Обстоятельства стали известны телеграм-каналу Baza.

«Артeм Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали.

Сразу после взлома Артeм почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал, и вот вчера вечером видео было слито в сеть», – сообщил источник.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (83)
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Rabinovi_ch
1604838185
Эммм.... А зачем держать больше чем полгода на своем телефоне видео, где ты сам-же лежишь на диване, дрочишь и играешься язычком? Ну у богатых свои причуды...
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Сильвербой
1604839273
Ну подрачи ты втихаря, если уже так хочется тебе, зачем на видео снимать!!! Идиотина!!!
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алдан2014
1604839409
Теперь у кого то есть сомнения в отношении личности дзюбы ? Он ещё и недоумок,зачем держать это в телефоне?
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filosof sparty
1604840743
Это каминг-аут года!!!
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Мага 13
1604843039
чем там Дзюба занимается дома или в раздевалке это конечно его личное дело, но, во-первых, зачем себя снимать на видео, и во-вторых, зачем такой компромат хранить у себя на телефоне??? мозгов нет - считай калека, сам себя подставляет раз за разом основной член команды, капитан блин.
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Enter2006
1604843216
Из-за порванной задницы в матче с Лацио, бревно не смогло выйти с оффсайда при решающем голевом моменте. Из-за полирования бревна своей ветки, да еще и на мобильный телефон, теперь не был вызван в сборную РФ. Что дальше то? Аж сериал какой-то снимать можно по нему, Санта Барбара...
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kosmonaft
1604843720
а в это время наша молодёжка по хоккею всю европу раком поставила
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Skull_Boy
1604844082
Да все равно это каким надо быть конченым чтоб снимать на телефон, как ты дрочишь, а после это видео хранить у себя в телефоне
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Каратель помойников
1604859637
Это с каких пор зюпа стал интересен хакерам??? вздор какой то
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Spartak Piter
1604913722
Получается так. Чувак хранит в телефоне как дроыит ну ок. Может это пересматривает с Азмуном. Но он же очко свое снимал и слюни пускал.
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