Baza: у Дзюбы взломали телефон, игрок был готов к публикации личного видео

Позор питорскому бомжатнику!
Личным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы завладели хакеры. Обстоятельства стали известны телеграм-каналу Baza.
«Артeм Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали.
Сразу после взлома Артeм почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал, и вот вчера вечером видео было слито в сеть», – сообщил источник.
- «Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром».
- Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.
Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует
Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»
Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»
Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»