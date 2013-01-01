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    Baza: у Дзюбы взломали телефон, игрок был готов к публикации личного видео

    Личным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы завладели хакеры. Обстоятельства стали известны телеграм-каналу Baza.

    «Артeм Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали.

    Сразу после взлома Артeм почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал, и вот вчера вечером видео было слито в сеть», – сообщил источник.

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

    Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии34
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 1 минуту назад

      Позор питорскому бомжатнику!

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      Рейтинг: +6710

      ivany4 13 минут назад

      Правильно говорят, техника в руках дикаря - кусок железа!
      Судя по всему это только начало "сериала о..." с телефона дзюпы. И публикаций его похождений как в команде, так и вне ее будет еще много.
      При ковиде советуют мыть руки не менее 20 минут. А сколько теперь моют руки одноклубники этого идрочишки, и моют ли??))

      0
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      Рейтинг: +5325

      subbotaspartak 16 минут назад

      Снимать себя подобного - полнейшее извращенье

      1
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      Рейтинг: +4813

      vladik12 17 минут назад

      Главное, что все живы-здоровы. А это все преходящее.
      Дзюбиньо - мужества и характера. Такое наверняка сложно переживать.

      0
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      Рейтинг: +8902

      JTherry 26 минут назад

      сегодня с матч-тв первая публикация от Канделаки в защиту дзюпы (типа "не поддался шантажу", а его и не было)), все остальные комментаторы боятся высказать свой взгляд на эту порнуху, видимо, тоже дрочат, кроме Генича, конечно (там нечего...)...

      5
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      Рейтинг: +4478

      filosof sparty 33 минуты назад

      Это каминг-аут года!!!

      3
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      Рейтинг: +6263

      GoLenaStop 36 минут назад

      Да это просто позор!...

      2
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      Рейтинг: +1065

      elessar arnor 39 минут назад

      Азмун выложил, осточертело скрываться

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      Рейтинг: -1050

      зинет недоклуб 39 минут назад

      стыдно за зенет

      4
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      Рейтинг: -1050

      зинет недоклуб 42 минуты назад

      неужели видео с азмуном хотели показать хахаххаха

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