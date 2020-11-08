Baza: у Дзюбы взломали телефон, игрок был готов к публикации личного видео

Личным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы завладели хакеры. Обстоятельства стали известны телеграм-каналу Baza.

«Артeм Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали.

Сразу после взлома Артeм почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал, и вот вчера вечером видео было слито в сеть», – сообщил источник.

«Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром».

Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.

«Зенит» идет в РПЛ третьим.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»