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    Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

    Телеведущая, руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на публикацию видео, где форвард «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Она надеется, что цифровые террористы понесут наказание.

    «Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе.

    Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

    Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

    В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

    Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.

    Подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают.

    Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.

    В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно – так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.

    Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернется к нему в виде заслуженного наказания», – написала Канделаки в телеграме.

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии27
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      Рейтинг: +10766

      Cules2013 1 минуту назад

      Не замечал особо, чтобы мне как-то нравился Дзюба как игрок, или как человек, и уж тем более он не выглядит взрослым и благоразумным. Тем не менее, в коем-то веке, Канделаки сказала что-то умное. Не понимаю такого яростного хейта Артёма, особенно о тех, кто в общем-то, как мне казалось, был нейтрален.

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      Рейтинг: +705

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 минут назад

      Действие было произведено на фото Каделаки.

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      Рейтинг: +5325

      subbotaspartak 13 минут назад

      Замечтала, что на неё зырил?

      0
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      Рейтинг: +1287

      Play 18 минут назад

      Ну эта тупичка как всегда в своём репертуаре, где бы что побредовее ляпнуть

      0
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      Рейтинг: +8698

      BRO_football 19 минут назад

      Канделаки просто понравился болт Дзюбы

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      Рейтинг: +9017

      paracetamol 21 минуту назад

      Дурак, конечно, столько баб его хотят, а с другой стороны, сколько среди них спидоз и сифилисных, кто считал?

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      Рейтинг: +3442

      алдан2014 23 минуты назад

      Директор Матч ТВ оправдывает дзюбу? Из всего написанного так выходит.Что в головах этих людей?

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      Рейтинг: +695

      balam 27 минут назад

      у канделаки рот был интервью занят...

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      Рейтинг: +1357

      Sviro 31 минуту назад

      Сама - то поняла, что сказала?

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      Рейтинг: +2868

      rash1959 33 минуты назад

      эта овца пытается сделать его героем?? Что зюба - баран, что эта - овца, из одного стада.

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