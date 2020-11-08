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  • Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

8 ноября 2020, 15:11
40

Телеведущая, руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на публикацию видео, где форвард «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Она надеется, что цифровые террористы понесут наказание.

«Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе.

Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.

Подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают.

Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.

В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно – так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.

Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернется к нему в виде заслуженного наказания», – написала Канделаки в телеграме.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (40)
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Rabinovi_ch
1604838069
Не самой ли Тинке это видео было?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1604842131
Действие было произведено на фото Каделаки.
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Cules2013
1604842621
Не замечал особо, чтобы мне как-то нравился Дзюба как игрок, или как человек, и уж тем более он не выглядит взрослым и благоразумным. Тем не менее, в коем-то веке, Канделаки сказала что-то умное. Не понимаю такого яростного хейта Артёма, особенно о тех, кто в общем-то, как мне казалось, был нейтрален.
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Боцман59rus
1604842851
Потасканная мохнатка с заявлением от СрачТВ
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Боцман59rus
1604842997
Что будет, если Дзюбе отрубить голову? ...он ещё 5минут будет...... (Ваши варианты парни........
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nik55
1604844348
Канделаки 'это он для тебя снимал ?
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Боцман59rus
1604846211
Медведев должен замутить челендж, в поддержку публичного рукоблудие среди газовой секты... #задушУдава
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Garrincha58
1604849920
кто ещё не высказался по этому поводу и зачем им это комментировать
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Spirit_78
1604850577
Хакеры, мошенники, вымогатели - все они уже давно стали неотъемлемой частью цифрового пространства. В связи с этим не очень понятно, как можно медийной личности быть таким идиотом и держать подобные видосы у себя в телефоне...
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житель СПб
1604861250
Никогда не думал, что буду хвалить Канделаки! Но тут она совершенно права. Против него совершено преступление. наказуемое по УК РФ. Он не пошел навстречу шантажистам. Как бы ни было глупо хранить (да и делать!) такое видео, но его мужество заслуживает уважения.
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