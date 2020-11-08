Канделаки: «Дзюба не поддался шантажу. Претензии можно предъявлять только тем, кто стал сливным бачком»

Телеведущая, руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на публикацию видео, где форвард «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Она надеется, что цифровые террористы понесут наказание.

«Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе.

Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.

Подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают.

Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.

В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно – так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.

Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернется к нему в виде заслуженного наказания», – написала Канделаки в телеграме.

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