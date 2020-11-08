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  • Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

8 ноября 2020, 13:15
66

РФС отреагировал на появившееся в сети видео с мастурбацией форварда сборной России Артема Дзюбы. Комментарий дал член комитета по этике Андрей Созин.

«Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит», не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические, потери», – сказал Созин Sport24.

  • Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.
  • Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
  • «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (66)
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NewLife
1604831130
"Будут ли это терпеть сборная и «Зенит», не знаю." Синит точно не будет терпеть, там созданы все условия для гомосятины, а он дрочит не по понятиям.
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1604831649
Я повторюсь, но если этого аутиста после такого не выгонят из сборной, я в жизни не поддержу эту команду. Он лицо публичное, ему доверили высшую должность, которую может получить футболист - капитан своей сборной. А он ведёт себя как клоун. Это позор. Ну то что у него не все дома, это давно было ясно, никакой нормальный футболист, даже Роналду при всём своём нарциссизме, не оденет под игровую футболку, майку со своим портретом, но это уже перебор. Я бы никогда в жизни не сыграл за сборную, если на матч меня будет выводить вот ЭТО в качестве капитана. Игроки должны сказать своё слово, капитана выбирает команда. Если ничего не изменится, то это не команда, а тряпки ссанные. И, я думаю, настоящие болельщики поддержат меня.
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nik55
1604831896
руку к пустой голове не прикладывают---это было начало болезни и вот продолжение
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BRO_football
1604832096
Да чёрт с ней, с мастурбацией. Этим все хоть раз в жизни занимались. На видео это зачем снимать? Азмуну что ли скинуть хотел? А может, это вообще не Дзюба, а просто человек, который на него похож? Хотя, если это было и так, то вряд ли Дзюба стал бы скрываться и закрывать комментарии в инстаграме
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yurdin
1604832182
Неужели после этого в сборной найдутся люди, которые предложат ему надеть капитанскую повязку? Мда...
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Олег1204
1604832343
Вот так лёгким движением руки попортить себе имидж
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Hektor 84
1604832664
Что то срач тв молчит))) боятся обидеть своего сладенького шлюбу)))
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kosmonaft
1604833652
б ля какие все святые пускакй дрочит главное чтобы голы забивал
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Иван Петров 1986
1604835857
Капитан сборной! Всем ребятам пример. Азмун заболел, вот и роишлось все вручную проделывать.
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NewLife
1604836342
На срач тв: Орлов - полюбуйся, Тина, какая у зюбы техника Канделака - а какое само обладание. Мы девчонки, без вибратора так не смогли бы. Хочу пригласить зюбу на Матч ТВ дать мастер класс весельчаку Казанскому.
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