Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

    РФС отреагировал на появившееся в сети видео с мастурбацией форварда сборной России Артема Дзюбы. Комментарий дал член комитета по этике Андрей Созин.

    «Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

    Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

    К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит», не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические, потери», – сказал Созин Sport24.

    • Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.
    • Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
    • «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:15
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1262

      Play 3 минуты назад

      Я повторюсь, но если этого аутиста после такого не выгонят из сборной, я в жизни не поддержу эту команду. Он лицо публичное, ему доверили высшую должность, которую может получить футболист - капитан своей сборной. А он ведёт себя как клоун. Это позор. Ну то что у него не все дома, это давно было ясно, никакой нормальный футболист, даже Роналду при всём своём нарциссизме, не оденет под игровую футболку, майку со своим портретом, но это уже перебор. Я бы никогда в жизни не сыграл за сборную, если на матч меня будет выводить вот ЭТО в качестве капитана. Игроки должны сказать своё слово, капитана выбирает команда. Если ничего не изменится, то это не команда, а тряпки ссанные. И, я думаю, настоящие болельщики поддержат меня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10485

      alarm 6 минут назад

      дзюба просто пересматривал свои голы хрякам, ну а там как-то само пошло-поехало :D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1905

      Дедуктор 6 минут назад

      Если Глушак начнет систематически делать в матчах дубли и хет-трики, то очень многие забудут про то что он Иуда. Для Дзюбы - тот же расклад. Другое дело - сможет ли это делать Глушак и сможет ли делать Дзюба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +615

      Andrew01 9 минут назад

      "Комментарий дал член (комитета по этике Андрей Созин - это не надо было писать так интересней):" - далее по тексту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11836

      Garrincha58 9 минут назад

      он что сам это выложил или кто то его снял???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4742

      NewLife 11 минут назад

      "Будут ли это терпеть сборная и «Зенит», не знаю."
      Синит точно не будет терпеть, там созданы все условия для гомосятины, а он дрочит не по понятиям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4877

      порт 13 минут назад

      Да и за руку стрёмно с ним теперь здороваться будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11836

      Garrincha58 > порт 24 секунды назад

      так сейчас никто не здоровается пандемия просто приветствие локтями или кулачками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      партизан84 14 минут назад

      надо же было додуматься это снимать, я думал он умнее. даже немного жаль его, столько сил и средств потратил на свой пиар, а теперь легким движением руки с этим кончено.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4811

      vladik12 > партизан84 11 минут назад

      Ну хоть кончено - то есть в какой-то мере не зря.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +615

      Andrew01 > партизан84 8 минут назад

      Может это такой обряд посвящения в легенды клуба? хD

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +646

      партизан84 > vladik12 7 минут назад

      самой удивительное самоубийство на моей памяти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +646

      партизан84 > Andrew01 5 минут назад

      у меня это в голове не укладывается если честно, такая дичь. так обосраться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +615

      Andrew01 > партизан84 31 секунду назад

      Это как в анекдоте:
      "Галя брила свою киску, и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. Поняла , что что-то пошло не так, когда по экрану поплыли сердечки."
      И тут тоже не ту камеру включил... возможно даже был не трезв...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru