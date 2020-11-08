Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

РФС отреагировал на появившееся в сети видео с мастурбацией форварда сборной России Артема Дзюбы. Комментарий дал член комитета по этике Андрей Созин.

«Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!

К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и «Зенит», не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические, потери», – сказал Созин Sport24.

Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.

Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».

«Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»