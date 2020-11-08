Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Видеоблогер Василий Уткин высказался на тему мастурбации на видео. Такого характера ролик появился накануне в сети – на нем запечатлен форвард сборной России Артем Дзюба.
«Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная?
Про онанизменную можно разве только снять видео. Но лучше все-таки не снимать. A то мало ли.
У меня всe», – написал Уткин в телеграме.
- Дзюба закрыл свой инстаграм и отключил комментарии.
- Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
- «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина