Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Видеоблогер Василий Уткин высказался на тему мастурбации на видео. Такого характера ролик появился накануне в сети – на нем запечатлен форвард сборной России Артем Дзюба.

«Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная?

Про онанизменную можно разве только снять видео. Но лучше все-таки не снимать. A то мало ли.

У меня всe», – написал Уткин в телеграме.