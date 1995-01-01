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    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался на тему мастурбации на видео. Такого характера ролик появился накануне в сети – на нем запечатлен форвард сборной России Артем Дзюба.

    «Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная?

    Про онанизменную можно разве только снять видео. Но лучше все-таки не снимать. A то мало ли.

    У меня всe», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +516

      yurdin 1 минуту назад

      Дзюба и теперь будет спрашивать почему за него многие не хотят болеть? ))

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      Рейтинг: +528

      monser08 3 минуты назад

      Уткин знает что говорит, по ходу разбирается.....

      0
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