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  • Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

8 ноября 2020, 09:24
20

Видеоблогер Василий Уткин высказался на тему мастурбации на видео. Такого характера ролик появился накануне в сети – на нем запечатлен форвард сборной России Артем Дзюба.

«Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная?

Про онанизменную можно разве только снять видео. Но лучше все-таки не снимать. A то мало ли.

У меня всe», – написал Уткин в телеграме.

  • Дзюба закрыл свой инстаграм и отключил комментарии.
  • Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
  • «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (20)
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monser08
1604818997
Уткин знает что говорит, по ходу разбирается.....
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yurdin
1604819106
Дзюба и теперь будет спрашивать почему за него многие не хотят болеть? ))
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морозз
1604819849
Дебил, это же надо так обмишулиться! Наверное Супруга или любовница выложила!
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Январь 59
1604820587
Зачем такая грязь в сети? Не уж то заняться не чем?
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SIRIUS 2002
1604821929
Что естественно..то не безобразно!!
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piligrim1986
1604822789
вася как опытный рассуждает))))
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"supermax"
1604822876
На азмуна наяривал по скайпу...а тот взял и заскринил:D
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black and yellow
1604823197
он даже в бабу попасть не может ,вот и теребонькает )))
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житель СПб
1604829306
Неужели здесь людям не понять, что такие записи людей в тайную - это не только преступление, не только нарушение конституционных прав человека, но и чрезвычайная мерзость? Задумайтесь все об этом! Представьте себя на месте человека, за которым ведут тайную слежку, за его частной жизнью? Именно этому посвящены все антиутопии - о подчинении человека государственной системе. А Уткин... что же, он сам себя такими высказываниями и интересами обозначает лучше, чем кто-то другой. Мне о нем и говорить не хочется.
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NewLife
1604829571
Так он и на поле этим занимается. Онанирующее полено))
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