Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

В социальных сетях опубликовано видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Происхождение видео неизвестно, комментариев игрока и клуба по поводу подлинности не поступало.

Однако спустя несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм (1,2 миллиона подписчиков) и отключил комментарии – их не могут оставить даже те пользователи, которые подписаны на игрока.