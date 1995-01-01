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    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    В социальных сетях опубликовано видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Происхождение видео неизвестно, комментариев игрока и клуба по поводу подлинности не поступало.

    Однако спустя несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм (1,2 миллиона подписчиков) и отключил комментарии – их не могут оставить даже те пользователи, которые подписаны на игрока.

    • Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.
    • Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
    • «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии25
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      Рейтинг: +4974

      nik55 2 секунды назад

      Азмун ему не простит

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      Рейтинг: +4458

      filosof sparty 19 секунд назад

      Когда людям раздавали мозги, футболисты были на тренировке...

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      Рейтинг: +3386

      TOMSON 2 минуты назад

      Ну поржать и шуток покидать это теперь святое... Спалился качественно товарищ) Но вообще это очень мерзко.

      0
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      Рейтинг: +393

      xakep01 2 минуты назад

      УУУУ бл, асуждаю, недрочабрь же. А вообще пофиг чем человек занимается. Но щас прибежит голубая устрица и его друг аларм спартак и попросят полное видео, чтоб полюбоваться этим

      0
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      Рейтинг: +528

      monser08 4 минуты назад

      Мля , сколько же мрази на этом свете!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2865

      rash1959 10 минут назад

      азмунка больше не дает... скорее дайте ссылку на этот "видеошедевр"

      0
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      Рейтинг: +2611

      Fancyfall 11 минут назад

      эпик фэйл))
      так себе видос...

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      Рейтинг: +310

      111ax 16 минут назад

      да и пусть, панин вообще по улице бегал и радовался, важно как он на поле играет, остальное его личное дело

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      Рейтинг: +3362

      InterMilLano1908 > 111ax 12 минут назад

      Он публичная личность и несет совершенно другую ответственность

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      Рейтинг: +4364

      SPACE TRUCKIN 18 минут назад

      ппц...кому это интересно ваще...вывалили опять...мерзко...

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      Рейтинг: +11328

      KLIM777 20 минут назад

      пора выгонять за такое

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