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  • Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

8 ноября 2020, 08:25
155

В социальных сетях опубликовано видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Происхождение видео неизвестно, комментариев игрока и клуба по поводу подлинности не поступало.

Однако спустя несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм (1,2 миллиона подписчиков) и отключил комментарии – их не могут оставить даже те пользователи, которые подписаны на игрока.

  • Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.
  • Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
  • «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (155)
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zra78
1604816540
Больше Азмун не даёт ,раз лысого гоняет?
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slavа0508
1604823301
Да хер с ним что там кто то делает,,,но снимать то зачем???что с головой у товарища,,,или ему ещё Халк всю голову отбил,когда забивал об него голы,,,
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Боцман59rus
1604823415
А что хуже, дрочить на камеру, или быть подписанным на это фуфло в инсте ?
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порт
1604825834
Умышленная игра рукой, красная карточка.
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Мага 13
1604825969
эх, Дзюба, по ходу ты и вправду деревянный... теперь понятно почему Дзюба "уставший" по полю ходит, нефиг рукоблудием заниматься перед матчами, потерпи до окончания игры, а там уж в раздевалке разминай своего брючного змея, или сам, или может кто по-дружески поможет)
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Мага 13
1604826368
после такого зашквара в политику после окончания карьеры его точно не позовут, сам себе подпортил имидж по глупости своей
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almanev
1604827903
Слезы зенитовцев льются рекой Ведь их Капитан, играет рукой
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almanev
1604828341
В следующем видео Азмун будет пихать ногу в сракотан зюбы
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zarsm
1604830878
Дзюба открыл новую игру! РукоВодство!
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JTherry
1604830947
Дзюпа просто отметил победу Байдена на выборах США...а Саламыч и Путин дзюпе руку не пожмут... Вилков сказал, что рука дзюпы находилась в правильном положении... - вот лишь несколько откликов на видос)
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