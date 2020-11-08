Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

В социальных сетях опубликовано видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Происхождение видео неизвестно, комментариев игрока и клуба по поводу подлинности не поступало.
Однако спустя несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм (1,2 миллиона подписчиков) и отключил комментарии – их не могут оставить даже те пользователи, которые подписаны на игрока.
- Дзюба – капитан сборной России, он вызван на ближайший сбор.
- Игрок – второй в сезоне РПЛ по системе «гол+пас».
- «Зенит» сегодня, 8 ноября, проведет матч РПЛ против «Краснодара».
Источник: инстаграм Артема Дзюбы