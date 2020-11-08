«Все должны соответствовать уровню и статусу игрока сборной». Черчесов сообщил о невызове Дзюбы на ноябрьский сбор

Нападающий Артем Дзюба пропустит ближайший сбор сборной России. Об этом сообщил сам главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – передает слова Черчесова пресс-служба сборной.

Опубликовано видео с мастурбирующим Дзюбой.

Отсутствие игрока на сборе означает, что в команде будет новый капитан.

Сегодня, 8 ноября, «Зенит» Дзюбы примет «Краснодар».

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»