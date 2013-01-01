«Все должны соответствовать уровню и статусу игрока сборной». Черчесов сообщил о невызове Дзюбы на ноябрьский сбор

Гнать из сборной нужно было после видео с Азмуном,там реклама интима между "мужиками",а тут чисто личное,у каждого свои недостатки,как говорилось в одном фильме
Нападающий Артем Дзюба пропустит ближайший сбор сборной России. Об этом сообщил сам главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.
Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – передает слова Черчесова пресс-служба сборной.
- Опубликовано видео с мастурбирующим Дзюбой.
- Отсутствие игрока на сборе означает, что в команде будет новый капитан.
- Сегодня, 8 ноября, «Зенит» Дзюбы примет «Краснодар».
Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует
Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»
Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»