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    «Все должны соответствовать уровню и статусу игрока сборной». Черчесов сообщил о невызове Дзюбы на ноябрьский сбор

    Нападающий Артем Дзюба пропустит ближайший сбор сборной России. Об этом сообщил сам главный тренер команды Станислав Черчесов.

    «Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

    Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – передает слова Черчесова пресс-служба сборной.

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии32
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      Рейтинг: +3442

      алдан2014 7 минут назад

      Гнать из сборной нужно было после видео с Азмуном,там реклама интима между "мужиками",а тут чисто личное,у каждого свои недостатки,как говорилось в одном фильме

      0
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      Рейтинг: +3433

      AtticusFinch 23 минуты назад

      А Черчесов позорище усатое -сразу слился в унитаз!чтобы не запачкаться

      0
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      Рейтинг: +3442

      алдан2014 > AtticusFinch 12 минут назад

      А что он не так сделал?

      0
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      Рейтинг: +1905

      Дедуктор 25 минут назад

      Дзюбу за маленьку шалость отстранили. Подонка Соболя в сборную вообще привлекать нельзя категорически. Получается славному парню Антохе придется сборную тащить? Интересный расклад.

      -2
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      Рейтинг: +2138

      Челнинец 28 минут назад

      Игра рукой, красная карточка))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +222

      Врундель 43 минуты назад

      Лысый выгнал за гоняние лысого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 1 час назад

      Все, немытый, не побьешь рекорд Саньки Кержакова, так и останешься в памяти вором кошельков да дрочуном, гы-гы

      4
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      Рейтинг: +928

      SaveAS 1 час назад

      Ой.. болабол усатый! Если не слитое видео в сеть (где он своего дзубинью масирует) то до 40 лет вызывался бы в сборную, даже если и голов вообще не забивал

      0
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      Рейтинг: +4768

      NewLife 1 час назад

      Просто пока ФИФА не приняла новые правила, такая игра рукой штрафуется.

      0
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      Рейтинг: +4768

      NewLife 1 час назад

      Да ладно, прости его, он руку сменит и к тебе приставать не будет больше.

      0
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      Рейтинг: +104

      АХ 1 час назад

      "Все должны соответствовать уровню..." - ну теперь наглядно видно, что соответствуют

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