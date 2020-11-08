«Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром»

«Зенит» не планирует выводить из состава форварда Артема Дзюбу в связи с публикацией его личного видео. С официальным заявлением клуб выступит позднее.

«Из состава СБГ выводить не будут – Артемио должен выйти выйти вечером в матче с «Краснодаром».Официальное заявление «Зенита» ожидается после игры с «Краснодаром», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.

Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.

«Зенит» идет в РПЛ третьим.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»