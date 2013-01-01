«Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром»

В USA президент от ЛГБТ практически уже победил. А тут какие то уроды моральные пытаются скандал разжечь. Повод для скандала тут только один - найти преступников, взломавших личный телефон и влепить им положенный срок по уголовке. Вообще, такие ситуации - хороший тест чтобы отделить адекватных и порядочных людей от подонков, провокаторов и прочей мрази, которых в футбольной тусовке большой переизбыток.
«Зенит» не планирует выводить из состава форварда Артема Дзюбу в связи с публикацией его личного видео. С официальным заявлением клуб выступит позднее.
«Из состава СБГ выводить не будут – Артемио должен выйти выйти вечером в матче с «Краснодаром».Официальное заявление «Зенита» ожидается после игры с «Краснодаром», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
- Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.
Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует
Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»
Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»