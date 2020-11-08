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  • «Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром»

«Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром»

8 ноября 2020, 14:57
28

«Зенит» не планирует выводить из состава форварда Артема Дзюбу в связи с публикацией его личного видео. С официальным заявлением клуб выступит позднее.

«Из состава СБГ выводить не будут – Артемио должен выйти выйти вечером в матче с «Краснодаром».Официальное заявление «Зенита» ожидается после игры с «Краснодаром», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
  • Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.
  • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (28)
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САДЫЧОК
1604836775
...Только не надо выходить с майками...Мы -Дзюба !
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Ганнибал Лектор
1604837307
Во всем виновата спартаковская школа
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CSKA №1
1604838768
Ну реально его жалко,хоть я его и недолюбливаю на клубном уровне,но для сборной он сделал многое!!!
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Сильвербой
1604839156
Зенит умеет выбирать себе игроков, под стать своим цветам!!!
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Дедуктор
1604842022
В USA президент от ЛГБТ практически уже победил. А тут какие то уроды моральные пытаются скандал разжечь. Повод для скандала тут только один - найти преступников, взломавших личный телефон и влепить им положенный срок по уголовке. Вообще, такие ситуации - хороший тест чтобы отделить адекватных и порядочных людей от подонков, провокаторов и прочей мрази, которых в футбольной тусовке большой переизбыток.
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Иван Петров 1986
1604843717
Ну бомжи попали.
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AlexandrCSKA
1604846114
ой да ладно, полтора суток молчали и тут вспомнили... был бы правду взломан уже давно бы это начали подготавливать, а так слила деваха походу какая то левая вот и все
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atillla
1604846512
Видимо в поддержку командой порукоблудят.
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IVANRUS777
1604849254
Заявление бомжей, после матча : "Каждый дрочит, как он хочет!" Позорники бомжатские.
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Каратель помойников
1604856370
а что может заявить бзденит? то что это не только лгбт сообщесто,но и ананёры знатные??? теперь эти ананизаторы на века прославятся)
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