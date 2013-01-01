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    «Зенит» планирует сделать заявление по поводу Дзюбы после матча с «Краснодаром»

    «Зенит» не планирует выводить из состава форварда Артема Дзюбу в связи с публикацией его личного видео. С официальным заявлением клуб выступит позднее.

    «Из состава СБГ выводить не будут – Артемио должен выйти выйти вечером в матче с «Краснодаром».Официальное заявление «Зенита» ожидается после игры с «Краснодаром», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
    • Дзюбы не будет в ближайших матчах сборной России.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1905

      Дедуктор 11 минут назад

      В USA президент от ЛГБТ практически уже победил. А тут какие то уроды моральные пытаются скандал разжечь. Повод для скандала тут только один - найти преступников, взломавших личный телефон и влепить им положенный срок по уголовке. Вообще, такие ситуации - хороший тест чтобы отделить адекватных и порядочных людей от подонков, провокаторов и прочей мрази, которых в футбольной тусовке большой переизбыток.

      0
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 > Дедуктор 4 минуты назад

      Вся страна моральных уродов, осуждающих такую херню? И только ты да зюпа 2 такие в белом стоите дартаньяны

      0
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      Рейтинг: +1905

      Дедуктор > Alex_MI_5 24 секунды назад

      Слышь, дядько. А кто тебя уполномочил от "всей страны" мнение озвучивать? Озвучивай исключительно своё мнение. Будь скромнее. Разберись, например, с таким понятием как ИМХО. Как минимум, не таким конченым полудурком выглядеть будешь. Доступно объяснил, не?

      0
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      Рейтинг: +573

      JI e x a 14 минут назад

      Слушайте, а чё такой срач раздулся? Ну подрочил и подрочил, я не понимаю, что в этом такого?) Да каждый мужик дрочит, что теперь, члены всем поотрывать, что ли?))

      0
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      Рейтинг: +8698

      BRO_football 15 минут назад

      Заявление Зенита: С таким умением работать руками Дзюбу было решено сделать основным вратарём команды

      0
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      Рейтинг: +2622

      Semenycch 25 минут назад

      Разумное решение. Дзюба не совершил ничего криминального или не обычного, любому нормальному мужчине известны те действия, но в любом обществе есть понятие этика. В нашем обществе, в обществе традиционалистском подобные вещи снимать совершенно недопустимо, как и выставлять подобное видео на суд общественности.

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      Рейтинг: -1050

      зинет недоклуб 38 минут назад

      позорище зенету клубу геев и лохов

      2
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      Рейтинг: +3794

      polt 56 минут назад

      Заявление в оправдание Дзюбы типа все мы люди, с кем не бывает? Еще ЛГБТ попытайтесь поддержать. Что то по Кокорину не помню заявлений от Зенита.

      2
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      Рейтинг: +6605

      Сильвербой 59 минут назад

      Зенит умеет выбирать себе игроков, под стать своим цветам!!!

      4
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      Рейтинг: +299

      CSKA №1 1 час назад

      Ну реально его жалко,хоть я его и недолюбливаю на клубном уровне,но для сборной он сделал многое!!!

      3
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 > CSKA №1 45 минут назад

      Что он такого сделал для сборной невероятного? Из 26 голов - 12 всяким карликам: Лихтенштейну (5), Молдавии (2), Казахстану (1), Сан-Марино (4). Это еще не беря в расчет всякие Кипры, Египты и Аравии

      -2
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 1 час назад

      Да перед таким теперь все защитники будут разбегаться в разные стороны, чтобы не позориться в одном кадре, ахаха! Немытые онанюги

      3
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      Рейтинг: +174

      SuperNils 1 час назад

      Да он руками работает лучше, чем ногами!

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