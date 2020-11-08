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    Фати может пропустить четыре месяца

    Форвард «Барселоны» Ансу Фати может выбыть на срок до четырех месяцев. Футболист порвал мениск в матче девятого тура Примеры против «Бетиса» (5:2).

    Если медики выберут вариант лечения с сохранением мениска, то это три-четыре месяца. Другой вариант – удаление мениска, при нем времени на восстановление понадобится меньше. Однако при удалении разорванного мениска в дальнейшем могут возникнуть проблемы с хрящом.

    • Фати заменили в перерыве матча.
    • Футболист стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры он провел семь матчей, забил четыре гола.

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    Источник: AS

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