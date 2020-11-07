Фати в матче с «Бетисом» получил разрыв мениска

Это полный пипец. Один из немногих играков, кто может обыграть один в один и обострить ситуацию. Это печаль. Здоровья парню.
Футболист «Барселоны» Ансу Фати травмировался в матче девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2). У него диагностировали разрыв мениска левого колена.
Сроки восстановления станут известны после углубленного обследования и выработки тактики лечения.
- Фати заменили в перерыве матча.
- Футболист стоит на рынке 80 миллионов евро.
- В сезоне Примеры он провел семь матчей, забил четыре гола.