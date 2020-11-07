Фати в матче с «Бетисом» получил разрыв мениска

Футболист «Барселоны» Ансу Фати травмировался в матче девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2). У него диагностировали разрыв мениска левого колена.

Сроки восстановления станут известны после углубленного обследования и выработки тактики лечения.