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    Фати в матче с «Бетисом» получил разрыв мениска

    Футболист «Барселоны» Ансу Фати травмировался в матче девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2). У него диагностировали разрыв мениска левого колена.

    Сроки восстановления станут известны после углубленного обследования и выработки тактики лечения.

    • Фати заменили в перерыве матча.
    • Футболист стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры он провел семь матчей, забил четыре гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    07.11.2020 22:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +237

      DyadyaWel 27 минут назад

      Это полный пипец. Один из немногих играков, кто может обыграть один в один и обострить ситуацию. Это печаль. Здоровья парню.

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      Рейтинг: +4147

      dinar7777dinar 28 минут назад

      потеря ! давай ансу поправляйся ! надеюсь все будет хорошо.

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      Рейтинг: +1288

      koli4ka 34 минуты назад

      очень жаль перспективного пацана,Барса только начала вставать с колен...

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