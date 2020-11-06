Маммана, Заболотный, Беленов и Жамалетдинов – в стартовых составах «Сочи» и «Уфы» на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Уфы» на очный матч 14-го тура российской Премьер-лиги.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер, Алибеков, Жамалетдинов, Андрич.
- Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Сочи» по итогам 13 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» – 16-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ