Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

«Краснодар» может наказать полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова за его слова о претензиях к команде после матча Лиги чемпионов с «Севильей», пишет телеграм-канал «Мутко против».

В контракте футболиста есть пункт, который запрещает ему делать заявления, которые способны нанести ущерб репутации клуба, игрокам, тренерам и работникам команды. Если руководство признает Шапи нарушившим этот пункт, то его оштрафуют на 10 тысяч долларов.

После игры с «Севильей» Сулейманов рассказал журналистам, что высказал претензии команде. В частности футболист поинтересовался у одноклубников, почему «Краснодар» не держал мяч, играя в большинстве.