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    Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

    «Краснодар» может наказать полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова за его слова о претензиях к команде после матча Лиги чемпионов с «Севильей», пишет телеграм-канал «Мутко против».

    В контракте футболиста есть пункт, который запрещает ему делать заявления, которые способны нанести ущерб репутации клуба, игрокам, тренерам и работникам команды. Если руководство признает Шапи нарушившим этот пункт, то его оштрафуют на 10 тысяч долларов.

    После игры с «Севильей» Сулейманов рассказал журналистам, что высказал претензии команде. В частности футболист поинтересовался у одноклубников, почему «Краснодар» не держал мяч, игра в большинстве.

    • Российский клуб проиграл андалусийцам 2:3, ведя в счете 2:0.
    • Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ.
    • «Краснодар» занимает в своей группе третье место, набрав одно очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8739

      JTherry 4 минуты назад

      так высказаться должен был Мусаев, а не Шапи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8999

      paracetamol 19 минут назад

      Правду говорить чревато. Сказал бы еще, что ихний физрук - г-но!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1685

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Его не штрафовать нужно, а гнать из команды.

      0
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      Рейтинг: +155

      Жорик секс обжорик 46 минут назад

      Тут пол города хочет высказаться после, такого матча. Высказывания шапи обоснованные.

      5
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      Рейтинг: +76

      the teacher 49 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пацан к успеху шел Все правильно, не дорос еще такие предьявы пацанам кидать. Не по понятиям живешь братуха!

      -4
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      Рейтинг: +799

      O-Z > the teacher 31 минуту назад

      Сейчас по понятиям не кто не живет если чего. Воры да бандиты которые ничего уже не стоют и живут так.

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