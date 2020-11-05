Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

«Краснодар» может наказать полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова за его слова о претензиях к команде после матча Лиги чемпионов с «Севильей», пишет телеграм-канал «Мутко против».
В контракте футболиста есть пункт, который запрещает ему делать заявления, которые способны нанести ущерб репутации клуба, игрокам, тренерам и работникам команды. Если руководство признает Шапи нарушившим этот пункт, то его оштрафуют на 10 тысяч долларов.
После игры с «Севильей» Сулейманов рассказал журналистам, что высказал претензии команде. В частности футболист поинтересовался у одноклубников, почему «Краснодар» не держал мяч, играя в большинстве.
- Российский клуб проиграл андалусийцам 2:3, ведя в счете 2:0.
- Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ.
- «Краснодар» занимает в своей группе третье место, набрав одно очко.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»