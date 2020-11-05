Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

5 ноября 2020, 13:31
37

«Краснодар» может наказать полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова за его слова о претензиях к команде после матча Лиги чемпионов с «Севильей», пишет телеграм-канал «Мутко против».

В контракте футболиста есть пункт, который запрещает ему делать заявления, которые способны нанести ущерб репутации клуба, игрокам, тренерам и работникам команды. Если руководство признает Шапи нарушившим этот пункт, то его оштрафуют на 10 тысяч долларов.

После игры с «Севильей» Сулейманов рассказал журналистам, что высказал претензии команде. В частности футболист поинтересовался у одноклубников, почему «Краснодар» не держал мяч, играя в большинстве.

  • Российский клуб проиграл андалусийцам 2:3, ведя в счете 2:0.
  • Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ.
  • «Краснодар» занимает в своей группе третье место, набрав одно очко.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Краснодар Севилья Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
the teacher
1604572570
Пацан к успеху шел Все правильно, не дорос еще такие предьявы пацанам кидать. Не по понятиям живешь братуха!
Ответить
Жорик кекс обжорик
1604572782
Тут пол города хочет высказаться после, такого матча. Высказывания шапи обоснованные.
Ответить
Иван Петров 1986
1604573314
Его не штрафовать нужно, а гнать из команды.
Ответить
JTherry
1604575320
так высказаться должен был Мусаев, а не Шапи...
Ответить
САДЫЧОК
1604576057
Шапи -говнюк ! А к себе вопросов нет?Кроме штрафного на поле ноль.По сути Шапи кроме как бить издали ничего и не умеет.Лучше бы в обороне отрабатывал нормально.
Ответить
hevbn 28
1604577777
На самом деле разговор "по мужски" в раздевалке это вещь в футболе нормальная , и даже скорей положительная , но обычно об этом могут говорить только тренеры , а с точки зрения игрока не этичным выглядит не то что есть претензии к партнерам , а то что он это выносит в прессу , главное теперь чтобы та же пресса не раздула эту ситуацию еще больше , ведь на самом деле эта история "не стоит и выеденного яйца".
Ответить
portero
1604580399
а во лбу звезда горит..... т.е. он не часть команды он на небе светит.
Ответить
Snek
1604580612
Краснодар целиком и полностью раздавил Севилью за половину первого тайма, вместо того, чтобы придавить до конца и увести из Испании победу с разгромным счётом быки просто испугались имени соперника и слили матч.
Ответить
морозз
1604581037
Идиот, такое впечатление что он всех обвинил в договорном матче а сам остался таким пушистым правдорубом!
Ответить
кто там
1604587364
ущерб имиджу клуба нанес сам клуб игрой своей, а не Шапи. А Шапи дурак, вместо подписания нового контракта, нужно было бежать.
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+