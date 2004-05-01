Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ

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    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17803

      bset 33 минуты назад

      Да уж, закопал себя Краснодар этими двумя голами. Вышли бы, 3:0 продули и все сказали бы "Ну это же победитель ЛЕ, с Баварией на равных играл, что вы хотели". А так дали надежду и слили матч - теперь все камни в вас полетят.

      0
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      Рейтинг: +755

      PassCSKA 46 минут назад

      Если б его можно было выпускать только для пробития таких штрафных было бы идеально)

      0
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      Рейтинг: +76

      Батал Вселенский 1 час назад

      Окажись он победным, не было б цены этому голу.

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