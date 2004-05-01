Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ

Да уж, закопал себя Краснодар этими двумя голами. Вышли бы, 3:0 продули и все сказали бы "Ну это же победитель ЛЕ, с Баварией на равных играл, что вы хотели". А так дали надежду и слили матч - теперь все камни в вас полетят.
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – в ворота «Севильи»;
- Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах) – в ворота «Шахтера»;
- Лаутаро Мартинес («Интер») – в ворота «Реала»;
- Луис Диас («Порту») – в ворота «Марселя».
Best #UCL goal scored on Matchday 3? #UCLGOTW | @nissansports— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2020