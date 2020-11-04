Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Зальцбург», играя вничью до 79-й минуты

«Бавария» победила «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб играл вничью до 79-й минуты, но сумел забить четыре мяча в последние 15 минут матча.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия) – 2:6 (1:2)

Голы: 1:0 – Бериша, 4; 1:1 – Левандовски (с пенальти), 21; 1:2 – Кристенсен (в свои ворота), 44; 2:2 – Окугава, 66; 2:3 – Боатенг, 79; 2:4 – Сане, 83; 2:5 – Левандовски, 88; 2:6 – Эрнандес, 90+2.

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