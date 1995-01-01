Симеоне: «Вратарь «Локомотива» делал отличные сейвы. Он сыграл великолепно»

Гиля - настоящий куражный исполнитель, артист на грани , умеющий играть для зрителей.
Таких игроков на наших полях побольше - и матчи не превращались бы в битву и противостояние, а оставались честной и справедливой ИГРОЙ в ногомяч (football - в переводе на английский)
Хи.
Всем удачи!
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (1:1)
«Сегодня мы играли хорошо, использовали как фланги, так и центр поля. Могу отметить вратаря «Локомотива» – он делал отличные сейвы и сыграл великолепно. Кроме того, соперник отлично играл в защите, выходил в контратаки», – сказал Симеоне после матча.
- «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
- Москвичи набрали второе очко на групповом этапе ЛЧ.
Гилерме: «Снова доказали, что можем играть против любой команды»