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    Симеоне: «Вратарь «Локомотива» делал отличные сейвы. Он сыграл великолепно»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (1:1)

    «Сегодня мы играли хорошо, использовали как фланги, так и центр поля. Могу отметить вратаря «Локомотива» – он делал отличные сейвы и сыграл великолепно. Кроме того, соперник отлично играл в защите, выходил в контратаки», – сказал Симеоне после матча.

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    Источник: Сайт УЕФА

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    Сегодня, 00:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6174

      GoLenaStop 7 минут назад

      Гиля - настоящий куражный исполнитель, артист на грани , умеющий играть для зрителей.
      Таких игроков на наших полях побольше - и матчи не превращались бы в битву и противостояние, а оставались честной и справедливой ИГРОЙ в ногомяч (football - в переводе на английский)
      Хи.
      Всем удачи!

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      Рейтинг: +2492

      Puddle 37 минут назад

      А был бы МакСвиненко, пяток бы отгрузили точно

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