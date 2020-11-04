Симеоне: «Вратарь «Локомотива» делал отличные сейвы. Он сыграл великолепно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (1:1)

«Сегодня мы играли хорошо, использовали как фланги, так и центр поля. Могу отметить вратаря «Локомотива» – он делал отличные сейвы и сыграл великолепно. Кроме того, соперник отлично играл в защите, выходил в контратаки», – сказал Симеоне после матча.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

Москвичи набрали второе очко на групповом этапе ЛЧ.

Гилерме: «Снова доказали, что можем играть против любой команды»