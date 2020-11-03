Гилерме: «Снова доказали, что можем играть против любой команды»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями после ничьи в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

«Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать.

Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Фелиша издалека.

Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в Лиге чемпионов, но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ, чтобы каждый год играть в ЛЧ. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды.

Игра Фелиша и Суареса? Конечно, играть с командами с такими нападающими сложно, но на поле не думаешь об этом», – сказал Гилерме в эфире «Матч Премьер».

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