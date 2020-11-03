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    Гилерме: «Снова доказали, что можем играть против любой команды»

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями после ничьи в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

    «Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать.

    Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Фелиша издалека.

    Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в Лиге чемпионов, но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ, чтобы каждый год играть в ЛЧ. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды.

    Игра Фелиша и Суареса? Конечно, играть с командами с такими нападающими сложно, но на поле не думаешь об этом», – сказал Гилерме в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2020 23:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +804

      fhnv 1 час назад

      какие же гнилые комменты! Вы наверное и по жизни такие гнилые и подлые ищущие везде д е рь мо....жалко вас

      1
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      Рейтинг: +6923

      alp 1 час назад

      уже пора их обыгрывать - о чем это он?

      не знаю, парни... ничья конешно не плохо, но от такой игры никакой радости...

      0
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      Рейтинг: +235

      Great Tartaria 1 час назад

      2 момента которые решили судьбу матча... левый пенальти и не дали свободный удар из вратарской.... 2 ошибки судьи вот и результат.... с баварией играющей на 10% пыжились, и тут еле отскочили.. а пафоса..... тьфу

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      Рейтинг: +2154

      Из Твери Леха 1 час назад

      Это 90-минутный отбив с 1 ударом в створ (да и то с пенальти) он "хорошей игрой" называет?

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      Рейтинг: +12879

      derrik2000 1 час назад

      Игруля, а гол в твои ворота целиком и полностью на твоей же совести!

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      Рейтинг: +8722

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну началось - пора обыгрывать Атлетико ... Радуйтесь , что ноги унесли , возили вас как хотели и если бы не пенальти хрен бы вы отыгрались и да - ТЫ - МОЛОДЕЦ . )))

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