Лопетеги: «Краснодар» создан для победы в РПЛ»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги оценил соперника по третьему туру группового этапа Лиги чемпионов – «Краснодар». По мнению испанца, краснодарцы доберутся до чемпионского титула.

«Краснодар» создан для победы в РПЛ. У клубы очень хорошие игроки, но они начали в чемпионате не так, как того желали. Это хороший коллектив. До второго пенальти в матче с «Челси» «Краснодар» мог победить», – цитирует Лопетеги Marca.