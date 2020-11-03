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    Лопетеги: «Краснодар» создан для победы в РПЛ»

    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги оценил соперника по третьему туру группового этапа Лиги чемпионов – «Краснодар». По мнению испанца, краснодарцы доберутся до чемпионского титула.

    «Краснодар» создан для победы в РПЛ. У клубы очень хорошие игроки, но они начали в чемпионате не так, как того желали. Это хороший коллектив. До второго пенальти в матче с «Челси» «Краснодар» мог победить», – цитирует Лопетеги Marca.

    • Матч в Севилье состоится завтра, 4 ноября.
    • «Севилья» даже в случае ничьей может выйти на первое место в группе.
    • «Краснодар» идет в квартете третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5294

      subbotaspartak 11 минут назад

      Золотого запаса нема...
      Я не про деньги.

      0
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      Рейтинг: +1042

      elessar arnor 20 минут назад

      тренера норм посадите, этот хрен одной породы с ганчаром - не признает свои ошибки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42869

      portero 22 минуты назад

      создатель команды этого и хочет достичь, но пока получается не очень , болячки достали игроков , молодые плохо адаптируются, тренер нервничает и не тянет .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2924

      Гавроша 1 час назад

      Он явно польстил, а так им бы в фнл не вылететь!

      2
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      Рейтинг: +25

      Fnatiik91 > Гавроша 37 минут назад

      смотрите на себя...

      1
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      Рейтинг: +800

      аларм дубль2 > Гавроша 17 минут назад

      ТЫ БЫ ШЕЛ КЛОНОВ ГОТОВИТЬ!ТВОИ УЖЕ ТАМ!ТВОЙ УДЕЛ С АЛАРМОМ ГАДИТЬ И СОЗДАВАТЬ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И ХАМСТВА!

      0
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      Рейтинг: +3610

      Cleaner 1 час назад

      Краснодар рассыпался как только начал играть в ЛЧ. На два турнира их не хватает. Какая там победа в РПЛ...

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