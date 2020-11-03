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Лопетеги: «Краснодар» создан для победы в РПЛ»

3 ноября 2020, 16:34
10

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги оценил соперника по третьему туру группового этапа Лиги чемпионов – «Краснодар». По мнению испанца, краснодарцы доберутся до чемпионского титула.

«Краснодар» создан для победы в РПЛ. У клубы очень хорошие игроки, но они начали в чемпионате не так, как того желали. Это хороший коллектив. До второго пенальти в матче с «Челси» «Краснодар» мог победить», – цитирует Лопетеги Marca.

  • Матч в Севилье состоится завтра, 4 ноября.
  • «Севилья» даже в случае ничьей может выйти на первое место в группе.
  • «Краснодар» идет в квартете третьим.

Источник: Marca
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Севилья Краснодар Лопетеги Хулен
Комментарии (10)
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portero
1604415763
создатель команды этого и хочет достичь, но пока получается не очень , болячки достали игроков , молодые плохо адаптируются, тренер нервничает и не тянет .....
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subbotaspartak
1604416386
Золотого запаса нема... Я не про деньги.
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Кузьмич на трибуне
1604422860
Проблем у Краснодара навалилось после сбора сборных(как и в прошлом году). На игру с ПАОКом был полный состав. Но после игр сборных, сразу выбыл Вандерсон.(обещали на месяц, но месяц затянулся) затем Классон, следом Петров. В добавок ко всему заболел Кабелла. Дело не в том что слабый тренер, дело в патологическом невезении. Ошибки наверняка нужно искать и в тренировочном процессе. Кто и где проворонил спад игры у Шапи? Кто где и когда пропустил факт спада Голубева и Игнатьева? Почему допустили возможность повлиять на игроков нечистых на руку агентов? От Игнатьева и Голубева избавились, и с Шапи нужно расставаться, так же жёстко как расстались с Мамаевым. Очень плохой пример для молодёжи-Шапи. Не хочет игрок подписывать контракт-не надо. Нужно вовремя уметь говорить:"До свидания". Пусть идёт своей дорогой. Нужно только прописать в трансфере проценты отступных при перепродаже. По тем игрокам что остались особых надежд на них поменьше. По большому счёту , только Рамирес, Сафонов и Т.Вильена более менее надёжны, и то не всегда. Почему то Уткин не стабилен, Кайо и Мартынович могут привезти в свои ворота на любой минуте. Новички ещё не влились в команду. Тут хоть Ф.Капелло, хоть М.Липпи ставь тренером. Но по большому счёту, С.Н.Галицкий совсем недавно создал команду.Он никогда не был футболистом, он учится и многое у него получается. Не все с ним согласны. Но попробуйте за 10 лет создать клуб, базу , стадион, академию!!! Это при всё при том что это всё ещё и финансировать. А желающих погреть руки на чужих деньгах всегда было много. И вовремя распознать дармоеда , не всегда получается. Жаль конечно, что такой клуб периодически топят в кабинетах, периодически преследуют травмы, но надо отдать должное упорству сильного человека, способного бороться и добиваться успехов. Удачи Быки. по больше бы наши олигархи вкладывали деньги в России , а не в дальнем зарубежье, было бы лучше.
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koli4ka
1604424147
двумя руками поддерживаю ЛоПыТэГу,ибо именно Красный Дар в 2030 году уж точно доберется до чемпионского титула
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Ломовка
1604446820
Чтобы Краснодару бороться за чемпионство нужен новый главный тренер.
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paracetamol
1604478246
Хорошие игроки пенальти на ровном месте не привозят!
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zigbert
1604497307
Очень лестная оценка соперника по группе.Конечно на игре Краснодара сейчас сказываются травмы ведущих игроков.Участие в двух турнирах отнимает много сил. Трудно будет выйти из группы но побороться за третье место ,вполне реально.
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